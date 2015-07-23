Kaya Çilingiroğlu: Ben mantıklı adamım, oyumu AK Parti'ye verdim ve kazandık!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Kaya Çilingiroğlu, "oyunu AKP'ye verdiğini ve seçimin kazananının AKP olduğunu" söyledi.

"Benim siyasi görüşüm belli zaten. Ben mantıklı oy veririm" diyen Çilingiroğlu, şunları söyledi:

"İçlerinde baktığımda en doğru oyun AK Parti'ye verilmesi gerektiğini düşündüm. 5 ay oldu mesela, hükümet kurulmadı. O yüzden AK Parti'ye veriyorum. Sağ sol gibi bir görüşüm de yok ayrıca. Hükümet bir an önce kurulsa ve herkes önüne baksa. 2015 kaybettik gibi görüyorum. Türkiye'nin aşama kaybettiği dönemde bu belirsizlik yatırımcı ve tüccarı etkiler. Dolayısıyla ekonomiyi etkiler, ekonomiyi etkilerse halkı da etkiler. Bu yüzden ben bir an önce hükümet kurulsun istiyorum. Kuramazlarsa da yapacak bir şey yok, Anayasa ne diyorsa o olur zaten."

'Krizleri fırsata çevirebiliriz'

Haber7.com'da yer alan habere göre, "Türkiye'de kriz olursa fırsata çevrilebileceğini" söyleyen Kaya Çilingiroğlu şöyle konuştu:



"Bizim iş öyle bir iş ki fırsat da oluyor bazen belirsizlikler de fiyatları düşüyor satılan malın. Onu da bekleyen yatırımcılar var. Dolayısıyla bizi pek etkilemiyor. Ama yurt dışından yatırımcı gelmediği zaman uğraştığım işi biraz etkiler. Şu an zaten ortada bir kriz yok, ekonomi sağlam bence. Bundan 10 sene önce olsa böyle bir belirsizlik anında borsa düşer, dolar hemen yükselirdi. Bakıyorum hatta dolar seçimden öncesine döndü."

'Kazanan AK Parti'

Seçimlerde kazananın AK Parti olduğunu ifade eden Çilingiroğlu, "Ben matematik adamıyım, kimin rakamı yüksekse o kazanmıştır. Kaybetti diye bir şey yok. Ama öyle bir hava yaratıldı ki AK Parti bir de dördüncü dönemi yıpranmış bir parti olarak seçime giren bir partinin bu kadar oy alması büyük bir başarı. Meclis aritmetiğini tek başına iktidar olarak tutturamadı, bu da ayrı bir konu. Koalisyonlara da alışmamız lazım" diye konuştu.