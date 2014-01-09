Kaya Çilingiroğlu: Acur Ilıcalı Müslüman numaraları bırak

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalını satın almasından sonra yayın hayatına son verilen Telegol programının yorumcularından Kaya Çilingiroğlu, Ilıcalı için twitter hesabından çok sert ifadeler kullandı. Çilingiroğlu, "Acur Ilıcalı aldığın kanalda eskiden çalışan insanlar mağdur ya bu mağduriyeti gider ya da Müslüman numaraları bırak; Telegol ekrandaki yüzler önemsiz, utfakta çalışanlar ne olacak?? Sen tuvalete uçakla git insanlar evde beş parasız!!" dedi.

Çilingiroğlu, "Ilıcalı TV8'den gönderilen herkes tazminat aldı diyor ama Telegol ekibi unutuldu" dedi

Kaya Çilingiroğlu'nun tweetleri şöyle: