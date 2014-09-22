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Sağlık

Kavrulmuş fıstık daha fazla alerji yapıyor

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kavrulmuş fıstık çiğ fıstığa oranla daha fazla alerji yapıyor

22 Eylül 2014 19:07

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kavrulmuş fıstığın çiğ olanlara nazaran daha fazla alerji yaptığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre, kavurma işleminin yol açtığı kimyasal değişiklikler, vücudun bağışıklık sistemini savunma konumuna geçiriyor ve sonrasında alerjik reaksiyonları tetikliyor. Ancak uzmanlar, insanların yine de kavrulmuş fıstık yerine çiğ fıstık tüketmeyi düşünmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Sonuçları Alerji ve Klinik İmmunoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma kapsamında, farelere mideleri ve derilerinden fıstık proteini verildi. Kavrulmuş fıstık verilen farelerin bağışıklık sistemi, (vücudun yabancı gibi görünen şeylere karşı savaşma yolu) çiğ fıstık verilen farelerininkinden daha güçlü tepki verdi.

 

Doğu Asya'da alerji daha az

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, insanlarda bağışıklık tepkileri değişiyor. Bazılarında bu tepki hafif kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkarken bazılarında boğazın şişmesiyle solunum güçlükleri yaşanıyor.

Alerjik reaksiyonu başlatan kimyasal değişikliğin kaynağının fıstığı kavurmak için kullanılan yüksek sıcaklık olduğu düşünülüyor.

Araştırmaya başkanlık eden Prof. Quentin Sattentau, "Araştırma ilk kez fıstık alerjisinin potansiyel tetikleyicisini ilk kez doğrudan gösteriyor" dedi.

Uzmanlara göre bu sonuç, kavrulmuş yerine haşlanmış, çiğ ya da kızartılmış fıstığın daha az tüketildiği Doğu Asya ülkelerinde görece az fıstık alerjisi görülmesini de açıklayabilir.

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