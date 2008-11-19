T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kavga ettiği kişinin dudağını kopardı

Muğla'da bir kişi kavga ettiği kişinin dudağını ısırarak kopardı. Koparılan dudak 1.5 saat süren operasyonla yerine dikildi.

19 Kasım 2008 02:00

Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan iki kişiden birinin ısırılarak koparılan dudağı, 1.5 saat süren operasyonla yerine dikildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, Müslüm Yıldız bıçakla Mehmet Çevik levye ile yaralandı. Kavga sırasında Mehmet Çevik, Müslüm Yıldız'ın dudağını ısırarak kopardı.

Yaralılar, olay yerine gelen polis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müslüm Yıldız'ın kopan dudağı, 1.5 saat süren operasyonla yerine dikildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24