Kavga ettiği kişinin dudağını kopardı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan iki kişiden birinin ısırılarak koparılan dudağı, 1.5 saat süren operasyonla yerine dikildi.



Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, Müslüm Yıldız bıçakla Mehmet Çevik levye ile yaralandı. Kavga sırasında Mehmet Çevik, Müslüm Yıldız'ın dudağını ısırarak kopardı.



Yaralılar, olay yerine gelen polis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müslüm Yıldız'ın kopan dudağı, 1.5 saat süren operasyonla yerine dikildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





