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Katy Perry: Rihanna'yı çok kıskanıyorum

Rihanna'yı çok kıskandığını söyleyen Perry, onun nasıl bu kadar güzel, canlı ve enerjik kaldığına akıl erdiremediğini ifade etti

16 Eylül 2013 17:35

Rihanna'nın çok fazla sigara içtiği ve hiç uyumadığı halde nasıl bu kadar güzel ve enerjik kaldığına akıl erdiremediğini söyleyen Katy Perry, yakın arkadaşını kıskandığını itiraf etti.

Elle Dergisi'nin Kanada edisyonu Ocak sayısına kapak olan ünlü şarkıcı Katy Perry Rihanna'yla olan dostluğunu anlattı.

Rihanna'yı çok kıskandığını söyleyen Perry, onun nasıl bu kadar güzel, canlı ve enerjik kaldığına akıl erdiremediğini ifade etti.

"Hepimiz onun ne kadar çok sigara içtiğini biliyoruz ve uyumuyor, çünkü sabahın 4'ünde bile Instagram'a fotoğraf ekliyor" diyen Perry, "Eğer sırrını öğrenebilirsem sizinle de paylaşacağım" diye konuştu.

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