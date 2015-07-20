Suruç'ta hayatını kaybeden gençler Kobane'ye oyuncak götürüyordu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi önünde çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, Kobanê'yi yeniden inşa etme çağrısı üzerine Suruç'ta toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri basın açıklaması yaparken gerçekleşti. Grubun bölgeye gitme amaçlarının inşaat çalışmaları, belgesel çekimi, çocuk parkı yapımı, oyuncak götürme, kütüphane yapımı gibi çalışmalar olduğu açıklamıştı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, geçen hafta "Rojova Devrimi’nin 4. yılında IŞİD saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale gelen Kobanê’yi yeniden inşa etmek" amacıyla gençlik örgütlerine çağrıda bulundu. Çağrıya destek veren örgütler arasında yer alan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 300 kişi, topladıkları oyuncaklarla birkaç gün önce Suruç’a geldi. Kobanê’ye geçmek için izin bekleyen birkaç gündür Suruç'ta konaklayan gençlerin bir kısmı patlamanın meydana geldiği Amara Kültür Merkezi’ne yerleştirildi.

Twitter’da paylaşılan görüntüler arasında, patlama öncesinde SGDF'li gençlerin sabah kahvaltı ederkenki fotoğrafları da yer aldı.

‘Kobane'yi beraber inşa edelim’

SGDF’nin Kobanê’deki kampanyaya ilişkin Facebook'ta yaptığı çağrı şöyleydi:

“Sömürgeci faşist kuşatmaya karşı beraber savunduğumuz Kobane, yeniden inşa edilecek. Biz sosyalist gençler, devrimin uzağında kalmak istemiyoruz. Bu yüzden 19-24 Temmuz'da, Kobane'nin inşa çalışmalarına katılmaya gidiyoruz.

Beraber neler yapabiliriz?

İnşaat çalışmaları, sağlık çalışmaları, fotoğraf ve belgesel çekimi, çocuk parkı yapımı, hatıra ormanı, oyuncak toplama, tiyatro ve müzik gösterimleri, duvar resmi, kütüphane yapımı...

Ve özgür bir gelecek, insanca bir yaşam, yaşanabilir bir kent için ne gerekiyorsa onu yapabiliriz...

Kobane'nin inşası özgür bir geleceğin inşasıdır. Sen de bizimle gel, Kobane'yi beraber inşa edelim...”