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Katliam rehbercisi, canlı bombaları taşıyan şoförü 2500 lira maaşa bağlamış!

Katliam organizatörü Halil İbrahim D, henüz yakalanamadı

23 Ekim 2015 11:33

Ankara’daki kanlı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombaların aracına eskortluk yapan otomobilin sürücüsü Yakup Ş., IŞİD’in Gaziantep sorumlusu Halil İbrahim D. tarafından 2500 lira maaşa bağlanmış.

Habertürk'ten Mustafa Türk'ün haberine göre, Ankara’daki bombalı saldırı sonrası, Ankara Terör Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturarak Gaziantep’e gönderdi. Özel ekip, yaptığı çalışmalarla bombacıların Gaziantep’teki IŞİD bağlantılarını ortaya koydu. Örgütün kullandığı hücre evlerine operasyon yapıldı. Canlı bombalara eskortluk yaptığı belirlenen aracın sürücüsü Yakup Ş., Gaziantep’te gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü. Yakup Ş., para karşılığında canlı bombalar Yunus Emre Alagöz ve yabancı uyruklu birini Ankara’ya kadar götürdüklerini belirtti.

Yakup Ş., Ankara saldırısıyla ilgili tüm organizasyonu Halil İbrahim D.’nin yaptığını söyledi. Özel ekip, Ş.’nin ifadeleri doğrultusunda Halil İbrahim D.’nin bulunduğu eve ve depolara operasyon yaptı. Polis, saldırının organizatörü olarak gösterilen Halil İbrahim D.’nin canlı bombalara yardım eden Yakup Ş.’ye maaş bağladığını ve her ay elden 2 bin 500 lira ödediğini tespit etti. Ekipler, Halil İbrahim D.’nin IŞİD üyesi birçok kişiyi maaşa bağladığını, terör örgütünün Türkiye’deki işlerini yaptırdığını da belirledi. Paraların, Suriye üzerinden sınırda bulunan IŞİD teröristleri aracılığıyla organizatörlere getirildiği ve dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

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