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Katilin annesi Tuğçe Albayrak'ın fotoğrafına tükürdü!

Almanya'da tacize uğrayan kadınlara yardım etmek isterken öldürülen Tuğçe'nin katilinin ailesi, 3 yıllık cezayı da çok bularak, temyiz başvurusunda bulunma kararı aldı

16 Haziran 2015 21:31

Almanya’nın Offenbach kentinde 15 Kasım 2014 günü bir restoranda tacize uğrayan iki Alman kıza yardım eden Tuğçe Albayrak’ın (23) ölümüne neden olan Sanel M.’ye (18), 3 yıl hapis cezası verilmesinin ardından  Bild muhabiri, Tuğçe’nin akrabaları tarafından açılan stantta bulunan Tuğçe fotoğrafına tükürdüğünü duyurdu. Bild gazetesi olayı,”Sanki davanın kendisi yeterince kötü değilmiş gibi, Sanel M.’nin annesi saygısızca Tuğçe’nin fotoğrafına tükürdü” sözleriyle duyurdu.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre, kararı beğenmeyen Sanel M. ve avukatları karara itiraz edecekler. “Mahkeme Sanel M.’yi hapse atmaktan daha iyi bir karar verebilirdi” diyen Sanel M.’nin avukatı Heinz-Jürgen Borowsky, “Kararı temyiz edeceğiz” diye konuştu.

Savunma avukatları Sanel M.’nin cezasının tecil edilmesini talep etmişti.

 

Mahkeme 3 yıl ceza vermişti

 

Darmstadt Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, Mahkeme Başkanı Jens Aßling, bugün yapılan 10. duruşma sonrasında kararını açıklamış ve Tuğçe’nin katil zanlısı Sanel M.’nin çocuk suçları kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

 

Olay nasıl olmuştu

 

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde Offenbach’taki bir restoranın tuvaletinde gece 03:30 sularında Sanel M. tarafından taciz edilen 13 ve 14 yaşlarında iki Alman kızı kurtarmak istemiş ve Sanel M. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Sanel M.’nin attığı bir tokat darbesiyle başını yere çarpan Tuğçe, küpesinin kulak arkasına batması nedeniyle komaya girdi. Günlerce komada kalan Tuğçe, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu, ailesinin kararıyla 23 yaşına girdiği 28 Kasım’da doğum gününde hayata veda etmişti.

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