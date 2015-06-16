T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuğçe'nin katiline sadece üç yıl hapis!

Albayrak, iki genç kıza yardım etmek isterken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti

16 Haziran 2015 15:52

Almanya'nın Offenbach kentinde 15 Kasım 2014 günü bir restoranda tacize uğrayan iki Alman kıza yardım eden Tuğçe Albayrak'ın (22) ölümüne neden olan Sanel M. (18) davasında karar açıklandı. Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, katil zanlısı Sanel M. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

10 Duruşma yapıldı

 

Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde 25 Nisan'da başlayan Tuğçe Albayrak davasında 10 duruşma gerçekleştirildi. Duruşmalar boyunca 60'ın üzerinde kişinin tanıklığına başvuruldu. Duruşmalar sonucunda savcı Alexander Homm, katil zanlısı Sanel M.'nin, olayın yaşandığında 18 yaşından küçük olduğu için, 3 yıl 3 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Ahmet Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine görer, Mahkeme Başkanı, bugün yapılan 10. duruşma sonrasında kararını açıkladı. Hakim, Tuğçe'nin katil zanlısı Sanel M.'nin çocuk suçları kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

 

Olay nasıl olmuştu?

 

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde Offenbach'taki bir restoranın tuvaletinde gece 03:30 sularında Sanel M. tarafından taciz edilen 13 ve 14 yaşlarında iki Alman kızı kurtarmak istemiş ve Sanel M. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Sanel M.'nin attığı bir tokat darbesiyle başını yere çarpan Tuğçe, küpesinin kulak arkasına batması nedeniyle komaya girdi. Günlerce komada kalan Tuğçe, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu, ailesinin kararıyla 23 yaşına girdiği 28 Kasım'da doğum gününde hayata veda etmişti.

ETİKETLER

tuğçe albayrakalmanyasanık3 yıl hapis

İlgili Haberler

Tacize uğrayan kadınları kurtarmaya çalışırken yaralanan Tuğçe Albayrak yaşama tutunamadı

Almanya'da tacize uğrayan kadınlara yardım etmek isterken yaralanan Tuğçe Albayrak'ın beyin ölümü gerçekleşti

Almanya'da Tuğçe Albayrak'ın ölümüyle 'medeni cesaret' tartışmaları başladı

İngiliz Guardian gazetesi, iki kadını tacizden kurtarmak isterken hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak'ın cenazesine geniş yer ayırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24