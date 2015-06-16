Tuğçe'nin katiline sadece üç yıl hapis!

Almanya'nın Offenbach kentinde 15 Kasım 2014 günü bir restoranda tacize uğrayan iki Alman kıza yardım eden Tuğçe Albayrak'ın (22) ölümüne neden olan Sanel M. (18) davasında karar açıklandı. Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, katil zanlısı Sanel M. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10 Duruşma yapıldı

Darmstadt Eyalet Mahkemesi'nde 25 Nisan'da başlayan Tuğçe Albayrak davasında 10 duruşma gerçekleştirildi. Duruşmalar boyunca 60'ın üzerinde kişinin tanıklığına başvuruldu. Duruşmalar sonucunda savcı Alexander Homm, katil zanlısı Sanel M.'nin, olayın yaşandığında 18 yaşından küçük olduğu için, 3 yıl 3 ay ile cezalandırılmasını talep etti.

Ahmet Yıldırım'ın DHA'da yer alan haberine görer, Mahkeme Başkanı, bugün yapılan 10. duruşma sonrasında kararını açıkladı. Hakim, Tuğçe'nin katil zanlısı Sanel M.'nin çocuk suçları kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olay nasıl olmuştu?

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde Offenbach'taki bir restoranın tuvaletinde gece 03:30 sularında Sanel M. tarafından taciz edilen 13 ve 14 yaşlarında iki Alman kızı kurtarmak istemiş ve Sanel M. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Sanel M.'nin attığı bir tokat darbesiyle başını yere çarpan Tuğçe, küpesinin kulak arkasına batması nedeniyle komaya girdi. Günlerce komada kalan Tuğçe, beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu, ailesinin kararıyla 23 yaşına girdiği 28 Kasım'da doğum gününde hayata veda etmişti.