‘Katil robot’ uyarısı



Cenevre'de düzenlenen BM konferansında ‘katil robotlar' diye adlandırılan gelecekteki tam otonom silahlar masaya yatırılıyor. BM Silahsızlanma Konferansı Başkanı Michael Möller, dört gün sürecek konferansın açılışında yaptığı konuşmada bu silahlarla ilgili olarak katılımcılara, “Bir yaşamı sona erdirme yönündeki nihai kararın insan kontrolünde kalmasını garantileme ve bu yönde önleyici önlemler alma imkanına sahipsiniz” diye konuştu. Möller uluslararası hukukun çoğunlukla zalimliklere iş işten geçtikten sonra tepki gösterdiğine de dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Kathleen Lawand da savaşta makinelerin insanlardan tamamen bağımsız bir şekilde ölüm-kalım konusunda karar verebilmeleri düşüncesinin son derece korkutucu olduğunu belirtirken, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Steve Goose, bu tür makinelerin uluslararası hukukun temellerini tehlikeye attığını belirterek ‘katil robotlar'a karşı şimdiden önleyici yasak getirilmesini talep etti.

“Yirmi yıl içinde kullanılacak”

Günümüzde insansız hava araçları gibi otomatik silah sistemleri yaygın olarak kullanılıyor, ancak insanlar tarafından kontrol ediliyor. Uzmanlar yirmi yıl içinde hiçbir şekilde insan kontrolüne tabi olmayan tam otonom savaş makinelerinin kullanılmaya başlanacağını tahmin ediyor.

Konferansa başkanlık eden Fransa'nın BM nezdindeki daimi büyükelçisi Jean-Hugues Simon-Michel ise robotların aynı zamanda ‘sivil, barışçı ve meşru kullanım alanları olduğuna da' dikkat çekti ve bu alanda araştırmaların kısıtlanmaması gerektiğini belirtti.

Cenevre'deki konferans, kasım ayında yapılacak ve konunun daha derinlemesine ele alınacağı bir başka konferansa hazırlık niteliği taşıyor.