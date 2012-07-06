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Katie Holmes'a Scientology tarikatı uyarısı

Katie Holmes, kızı Suri'yi Cruise'un mensubu olduğu Scientology tarikatından uzak tutması için uyarıldı

06 Temmuz 2012 16:50

Tom Cruise'a boşanma davası açan ve geçtiğimiz günlerde  ''Scientologists şimdi beni izliyor '' açıklamalarında bulunan Katie Holmes Scientology Kilisesi başkanının yeğeni tarafından uyarıldı. Scientology Kilisesi başkanının yeğeni Jena Miscavige Hill, örgüt konusunda Holmes'a yaptığı uyarıda "Masum çocuklara göre bir yer değil" dedi.

Metin Güneş'in CNNtürk'te yer alan haberine göre; 28 yaşında olan ve 2005 yılında tarikatı terk eden  Hill, tarikatta "yetersiz öğretmenlerden berbat bir eğitim alıp, uzun saatler boyunca zorla çalıştırılıyor, günah çıkarmaya ve manen ızdırap çekmeye zorlanıyorsunuz" dedi.

İscavige Hill, "Gerçekleri saptıran uzmanlara sahip olan ve gözdağı verme taktiklari kullanan" kiliseyle başa çıkabilmesi için Holmes'un daha kuvvetli olması gerektiğini söyledi.

Miscavige Hill şöyle devam etti: "Benim Scientology içinde büyümemden edindiğim tecrübe, örgütün hem manen ve zaman zaman da fiziki olarak tacizde bulunmasıdır. Bir anne olarak ben Katie'yi destekliyorum ve hem kendisi için hem de kızı için güçlü olmasını diliyorum."

50 yaşındaki Cruise ile 33 yaşındaki Holmes arasındaki doğrudan temas, Holmes'un boşanmak ve Suri'nin velayetini üstlenmek için 28 Haziran'da New York'ta bir mahkemeye başvurması üzerine tamamen kesildi.

Çift 2006 yılında evlenmişti ve tarikatın başı olan Miscavige düğünde Curise'un sağdıcı olmuştu.

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