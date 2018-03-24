Kati Piri: Eleştirel düşünce, 'yeni Türkiye'de tehlikeli bir çaba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan darp olayına karışan öğrenciler için ‘terörist’ ifadesini kullanmasını eleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, ‘yeni Türkiye’de eleştirel düşüncenin ‘tehlikeli bir çaba’ olduğunu söyledi. Piri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencileri darp ettiği iddia edilen öğrencilerin ‘savaş karşıtı protesto’ gerçekleştirdiğini savundu.

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Afrin protestosu’na katılan öğrencilere ‘terörist’ olarak hitap etmesine dair bir haberi paylaşan Piri, “Savaş karşıtı protestocular, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terörist’ olarak nitelendirildi. Eleştirel düşünce, ‘yeni Türkiye’de tehlikeli bir çaba” ifadelerini kullandı.