T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kati Piri: Eleştirel düşünce, 'yeni Türkiye'de tehlikeli bir çaba

"Savaş karşıtı protestocular, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terörist' olarak nitelendirildi"

25 Mart 2018 19:24

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan darp olayına karışan öğrenciler için ‘terörist’ ifadesini kullanmasını eleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, ‘yeni Türkiye’de eleştirel düşüncenin ‘tehlikeli bir çaba’ olduğunu söyledi. Piri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencileri darp ettiği iddia edilen öğrencilerin ‘savaş karşıtı protesto’ gerçekleştirdiğini savundu. 

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Afrin protestosu’na katılan öğrencilere ‘terörist’ olarak hitap etmesine dair bir haberi paylaşan Piri, “Savaş karşıtı protestocular, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘terörist’ olarak nitelendirildi. Eleştirel düşünce, ‘yeni Türkiye’de tehlikeli bir çaba” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

kati piriavrupa parlamentosurecep tayyip erdoğanyeni türkiyeeleştirel düşünce
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-03-25T19:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kati-piri-elestirel-dusunce-yeni-turkiyede-tehlikeli-bir-caba,590004","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kati-piri-elestirel-dusunce-yeni-turkiyede-tehlikeli-bir-caba,590004"}]

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplamda 12 öğrenci gözaltına alınmıştı

CHP'li Cihaner: La bu komünistler size ne etti?

"Malınızı mı çaldı? Ülkemizi mi böldü? Gencecik çocukları mı boğdu? Eğitip donattı mı?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24