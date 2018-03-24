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CHP'li Cihaner: La bu komünistler size ne etti?

"Malınızı mı çaldı? Ülkemizi mi böldü? Gencecik çocukları mı boğdu? Eğitip donattı mı?"

25 Mart 2018 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Komünist, vatan haini, terörist gençlere okuma hakkı vermeyeceğiz!” şeklindeki sözlerini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, “La bu komünistler size ne etti” diye tepki gösterdi. 

Kişisel Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Samsun'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmaya dair bir haberi paylaşan Cihaner, "La bu komünistler size ne etti! Malınızı mı çaldı? Ülkemizi mi böldü? Gencecik çocukları mı boğdu? Eğitip donattı mı? Afedersiniz 6. Filo’ya selam mı durdu? BOP’çu mu oldu, Fethullahçı mı oldu? Ne etti ha?!!” diye sordu. 

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