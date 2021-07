Kate Winslet: Seks sahnesinde görünen göbeğimi gizlemek isteyen yönetmene "Sakın yapma" dedim

Oyuncu Kate Winslet, yeni dizis Mare of Easttown'da yönetmenin bir seks sahnesinde görünen göbeğini saklamak için farklı bir ışık kullanma teklifini reddettiğini anlattı.

The New York Times'a konuşan oyuncu Kate Winslet, yeni dizisi Mare of Easttown'dan bahsetti. Dizideki bir seks sahnesinde yönetmen Craig Zobel'ın göbeğinin görünmesini engelleyecek bir ışık kullanma önerisini "Sakın yapma" diyerek reddettiğini anlatan Winslet, dizi afişinde yüzündeki kırışıklıkların giderilmesine de karşı çıktığını anlattı.

Winslet afişteki müdahaleler üzerine ekibe "Arkadaşlar, gözümün kenarında kaç tane çizgi olduğunu biliyorum, lütfen onları geri koyun" dediğini söyledi.

Winslet, dizideki karakteriyle ilgili eşine "Anneanne olan orta yaşlı bir kadın olup tek gecelik ilişkiler yaşama alışkanlığı olan bir kadın oynamam uygun mu?" diye sorduğunu, eşi Edward Abel Smith'in de "Kate, bu harika" dediğini söyledi.

Winslet, dizideki karakteriyle ilgili "O, vücudu ve yüzü yaşıyla ve hayatıyla uyumlu bir şekilde hareket eden, kusurları olan bir kadın. Bence bundan mahrum kalmıştık" dedi.