Kate Winslet: Rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel kimliğini açıklayamayan en az dört aktör tanıyorum

Oyuncu Kate Winslet, film sektöründeki ayrımcılık ve homofobiye değinerek, rol tekliflerini kaybetmemek adına cinsel kimliklerini açıklamaktan korkan en az dört aktör tanıdığını söyledi.

Sunday Times'a konuşan oyuncu Kate Winslet, film sektöründeki ayrımcılık, homofobi ve önyargı hakkında yaptığı açıklamalarda "Bazıları çok tanınan, bazıları yeni başlayan olmak üzere cinsel yöneliminin ortaya çıkacağı ve heteroseksüel rolleri kaybedeceği korkusu taşıyan çok kişi tanıyorum" dedi.

Winslet, "çok tanınan bir aktörün" yakın zamanda ABD'li bir ajans tarafından "biseksüel olduğunu gizlemesi" yönünde uyarıldığını söyledi.

Winslet şöyle devam etti: "Ajans ona 'Biseksüel olduğunu anlıyorum ama bunu herkese açıklamazdım' dedi. Cinselliğini saklamak zorunda kalan en az dört aktör tanıyorum. Bu çok acı verici"

Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile kamera karşısına geçti.