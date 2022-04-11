Kate Winslet, 'I Am' dizisinde yer alacak

Oscar ödüllü oyuncu, antoloji dizisi 'I Am'in üçüncü sezonunda başrolde oynamaya hazırlanıyor. Dizisinin ilk film projesinde rol alacak olan Kate Winslet, kızı Mia Treapleton ile ekranı paylaşmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun kızı Mia Threapleton ile beraber oynayacağı 'I am Ruth' isimli bölüm, dizinin her bölümünde olduğu gibi kadınların başından geçen deneyimleri gerçekçi ve kışkırtıcı bir şekilde ele alacak.

NTV'nin haberine göre; BAFTA ödüllü Dominic Savage'in yapımcılığını üstlendiği 'I Am' dizisi, yarı doğaçlama diyalogların yer aldığı yaratıcı bir deneyim sunuyor. Savage, oyuncunun diziye katılmasıya ilgili "I Am dizisinin ilk filminde Kate Winslet ile çalışmak benim için büyük bir gurur" dedi.

2019 yılında seyirciyle buluşan dizinin geçmiş bölümlerinde Vicky McClure, Gemma Chan ve Samantha Morton gibi ünlü oyuncular yer aldı.

Daha çok filmlerde görmeye alışık olduğumuz Kate Winslet, kariyerinde Mare of Easttown ve Mildred Pierce gibi dizi projelerinde yer aldı. Oyuncu, Mare of Easttown'daki rolüyle 2021 Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.