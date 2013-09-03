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Kate Upton 'Yılın Modeli' seçildi

New York Moda Haftası’ndan bir gün önce sunulacak ödül töreni, 14 Eylül’de CNN’de yayınlanacak

03 Eylül 2013 14:53

21 yaşındaki ABD’li model Kate Upton, 'Yılın Modeli' ödülünü kazandı.

Kate Upton ödülünü 4 Eylül’de New York’ta düzenlenecek ‘Stil Ödülleri’ gecesinde alacak. Geceye birçok modacı ve ünlü isimler de katılacak.

Upton, 2011’de Sports Illustrated dergisinde kapak kızı olmasıyla üne kavuşmuştu. 21 yaşındaki Upton, bikini modelliğinden Vogue dergisine uzanan kariyerine bir de oyunculuğu ekliyor. Güzel model, Cameron Diaz ile birlikte 'The Other Woman' adlı film için kamera karşısına geçti.

Huffington Post’un haberine göre, New York Moda Haftası’ndan bir gün önce sunulacak ödül töreni, 14 Eylül’de CNN’de yayınlanacak.

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