Kate Upton, yerçekimsiz ortamda poz verirse...

Ünlü model Kate Upton, Sports Illustrated dergisi için yerçekimsiz ortamda poz verdi. Fotoğraflar derginin dün yayımlanan ekiyle görücüye çıkarken Sports Illustrated, çekim esnasında yaşananları aktaran bir videoda topladı.

Sevenleri bu dünyadan olmadığını düşünüyor, ancak Sports Illustrated dergisi biraz daha ileri gitti ve “Kate Upton uzayda poz verse nasıl olurdu?” sorusunun cevabını aradı.

Derginin yıllık eki “Sports Illustrated Swimsuit Issue”ya poz veren Kate Upton, Florida’daki “Sıfır Yerçekimi Uçağı”nda altın rengi bikinisiyle poz verdi.

Fotoğrafçı ve editörlerin yanı sıra makyöz ve saç stilistlerinin de katıldığı çekimlerde, ekibin bir hayli zorlandığı görüldü.