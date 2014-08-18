Kate Upton: Bakışlarımla kendimi öldürüyorum

Dünyaca ünlü model Kate Upton, İngiliz Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Upton, dergiye verdiği röportajda, aynaya bakmayı pek sevmediğini belirterek “Bakışlarımla resmen kendimi öldürüyorum. Normalde kendimi severim ama şu aralar nedense görüntümü beğenmiyorum” dedi.

Modelliğe ilk başladığında sadece katalog fotoğraflarında yer aldığını belirten Upton “O zamanlar bu işten zevk almıyorudum ama büyüyp kadın olduktan sonra bu iş beni heyecnlandırmaya başladı. Kıvrımlı bir vücuda sahip olmaya başlayonca elbiseleri çok daha iyi bir şekilde taşımaya başladım” açıklamasında bulundu.

Modelliğe başladığı yıllarda çalıştığı ajansın kendisinden kilo vermesini istediğini de belirten genç model sözlerine şöyle devam etti:

“Ajans sahipleri beni sevmişti ancak kilo vermem konusunda baskı yaptılar. Kendimi çok kötü hissetmiştim. Yine de hiç kilo vermedim. Halimden memnunum.