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Kate Moss’un ilk fotoğrafları açık artırmada

Moss’un 14 yaşındayken çektirdiği üç fotoğrafın 5700 Pound'a alıcı bulduğu belirtildi

24 Kasım 2012 13:06

Dünyaca ünlü İngiliz süper model Kate Moss’ un (35) kariyerine ilk adım attığı dönemlere ait fotoğrafları sergilendi. Açık artırmaya çıkan fotoğraflar 5700 pound’a satıldı.

İngiliz süper model Kate Moss’un profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilen ilk kareleri açık artırmada satıldı.

Moss’un 14 yaşındayken çektirdiği üç fotoğrafın 5700 pound’a (yaklaşık 16 bin TL) alıcı bulduğu belirtildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, fotoğrafçı David Ross tarafından çekilen fotoğrafların satışı İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bloomsbury Müzayede Evi’nde gerçekleşti.

Moss, fotoğrafların çekildiği yıl ABD’deki JFK havaalanında uçağa binmeye hazırlanırken bir “ünlü avcısı” tarafından keşfedilmişti.

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