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Kate Moss'un 18'lik yeni gözdesi

42 yaşındaki Kate Moss'un yeni sevgilisinin yönetmen Richard Curtis'in 18 yaşındaki oğlu Jake Curtis olduğu doğrulandı

31 Mayıs 2016 03:00

Dünyaca ünlü top model Kate Moss, 4 yıllık müzisyen eşi Jamie Hince ile geçtiğimiz yıl ayrıldı. Kağıt üzerinde halen evli olsa da, önce 28 yaşındaki Count Nikolai von Bismarck'la birlikte oldu. Moss'un son gözdesi ise, yakın arkadaşı yönetmen Richard Curtis'in 18 yaşındaki oğlu Jake Curtis.

Stil ikonu, topmodel Kate Moss, The Kills grubunun solisti Jamie Hince ile 2011 yılında rüya gibi bir törenle evlenmişti. Dört yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz sene ayrıldıklarını açıklayan çift, henüz boşanma girişiminde bulunmasa da Kate Moss için hayat bir hayli hızlı akıyor.

Moss, önce Aristokrat bir aileden gelen Londralı 28 yaşındaki fotoğrafçı Count Nikolai von Bismarck'la birlikte oldu. Mirror'un haberine göre; Moss'un son gözdesi 'Love Actually' filminin yönetmeni, yakın arkadaşı Richard Curtis'in 18 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Jake Curtis.

Moss'a yakın bir kaynağın Daily Mail'e yaptığı açıklama şöyle: "Evet bu doğru. Nikolai ve Kate geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Kate şimdi Jake'le daha eğlenceli zaman geçiriyor. 30 yaşından sonra Kate nedense kendisinden bir hayli genç erkeklere daha çok ilgi gösterir oldu. Böylece kendini yaşlı hissetmiyor ve genç erkeklerin ilgisini çekebilmek de onun için bir başarı oldu."

Moss, 15 yıl önce Jake'in büyük dayısı ressam Lucian Freud'a kızı Lila Grace'e hamileyken çıplak poz vermiş, o dönem de 80 yaşındaki ünlü ressamla adı aşk dedikodularına karışmıştı!

Bu arada Kate Moss'un eski eşi Jamie Hince, Moss'a çok benzeyen grup arkadaşı Alison Mosshart'la birlikte 'Doing It to Death' adında bir klip çekti. Mosshart bu klipte Kate Moss'u taklit etti.

 

 

 

 

 

 

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