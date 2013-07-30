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Kate Moss hâlâ göz dolduruyor

Ünlü manken Kate Moss, 17 yıldan sonra ilk kez bir erkek dergsinin kapağında göründü

30 Temmuz 2013 20:57

Kate Moos, uzun yılların ardından Esquire dergisinin kapağında taşlarla işli bir mayo ile göz doldurdu. 39 yaşındaki Moss, Fit vücudu ve cüretkâr giysisiyle görenleri şaşırttı. Bir çocuk annesi olan Kate Moss, en son bir erkek dergisinde boy gösterdiğinde 22 yaşındaydı. Derginin kapağında ise en son 19 yaşındayken görüntülenmişti.

Dergi editörü Alex Blimes, Moss'a övgüler yağdırdı. 'Kate Moss benim kuşağım için parıltının, seksin, hedonizmin ve karizmanın cisimleşmiş hali' diye konuşan Blimes, sözlerini bu meslek için dünyada Moss'tan daha uygun biri olamayacağını vurgulayarak sonlandırdı.
 

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