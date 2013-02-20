‘Kate Middleton karaktersiz bir vitrin mankeni'

British Museum’daki bir konferansta konuşan İngiliz yazar Hilary Mantel, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ı kişiliksiz olmakla suçladı.

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Man Booker’a iki kez layık görülen Mantel, Kate Middleton’ı sert ifadelerle eleştirdi. Middleton’ın prenses rolünü oynamak için seçildiğini söyleyen yazar, ‘Kate bir vitrin mankeni’ ifadesini kullandı.

Middleton’ın kusursuz bir gelin modelinden kusursuz bir anne adayına dönüştüğünü belirten yazara göre Cambridge Düşesi’nin tek amacı ‘çocuk yetiştirmek’.

Kate Middleton’ı eşi Prens William’ın annesi Prenses Diana ile de kıyaslayan yazar, Kate’in Prenses Diana gibi ‘gerçek’ olmadığını söyledi. Cambridge Düşesi için ‘gülüşü bile plastik yani yapay’ dedi. "Diana ise insani kusurları olan ve duygularını dışa vuran bir insandı. Kate öyle değil."

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile 2011 yılında evlenen Kate Middleton, geçtiğimiz Aralık ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

(ntvmsnbc)