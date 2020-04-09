Kate Middleton ile Prens William, kraliyetten ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin eski çalışanını işe aldı

Kate Middleton ile Prens William, Meghan Markle ve Prens Harry’nin Instagram hesabını yöneten David Watkins'i işe aldı. Megxit sürecinde işinden olan 15 saray çalışanından biriydi.

Sussex çiftinin 31 Mart itibarıyla kraliyet görevlerini resmî olarak bırakmalarının ardından boşta kalan dijital iletKişim yöneticisi 27 yaşındaki David Watkins, Kate Middleton ve Prens William tarafından işe alındı. Watkins, kariyer sayfası LinkedIn’de Kate Middleton ile Prens William’ın dijital iletişim ve sosyal medya yönetimini üstlendiğini belirtti.

Meghan ve Harry, ‘SussexRoyal’ isimli Instagram sayfalarını 2 Nisan 2019’da açmıştı. Sayfa, bir saat 45 dakika içinde 1 milyon takipçiye ulaşarak, en kısa sürede en çok takipçi kazanan sayfa olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmişti. Tabii bu rekoru onlardan altı ay sonra Instagram’a giren Jennifer Aniston kırmıştı.

Kraliyet görevleriyle birlikte geçen hafta SussexRoyal Instagram sayfalarına da son paylaşımlarıyla veda eden çiftin bu sayfada halen 11,3 milyon takipçisi bulunuyor. Kate Middleton ile Prens William’ın da 11,5 milyon takipçisi var.

38 yaşındaki Düşes ile 35 yaşındaki Dük, kraliyetten ayrılıp Kuzey Amerika’ya taşınırken, İngiltere’de kendileri için çalışanların da işlerine son vermişlerdi. İşine son verilenler arasında özel sekreter Fiona Mcilwham, iletişim şefi Sara Latham, iletişim asistanları sekreteri Marnie Gaffney yer alıyordu. Bazı çalışanların diğer kraliyet üyeleri için çalışmaya devam edecekleri öne sürülmüştü.

Şimdi yeni durumda, Sussex çiftinin ekibinden kraliyette çalışmaya devam eden tek isim Watkins olmadı. Meghan ve Harry’nin iletişim ekibinden Sara Latham Kraliçe Elizabeth için çalışmaya devam ediyor.Öte yandan daha önce Bill & Melinda Gates Vakfı için çalışan Catherine St. Laurent, nisan ayı başında Meghan ve Harry’nin yeni vakfının genel müdürü olarak görevine başlayacağını duyurdu. Sussex çifti, Sussex Royal adındaki vakıflarının adını, oğulları Archie’nin adından ilhamla Archewell olarak değiştirdiklerini açıklamıştı.