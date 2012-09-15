Kate Middleton, Fransız dergisine dava açmaya hazırlanıyor

Fransa’da üstsüz güneşlenirken paparazzilere yakalanan Cambridge Düşesi Kate Middleton, yarı çıplak fotoğraflarını yayımlayan Fransız dergisini dava etmeye hazırlanıyor.



İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens William’ın eşi Kate’in üstsüz fotoğraflarını yayımlayan Fransız magazin dergisi ‘Closer’a ateş püskürüyor. Dergideki bulanık ve sansürlenen fotoğraflarda, Provence bölgesindeki bir şatoda güneşlenen Kate ve güneş kremi sürünen Prens William görülüyor.

Buckhingham Sarayı, Fransız dergisinin yayımladığı fotoğrafları, “mahremiyete kabaca yapılmış bir saldırı” olarak tanımlarken, William ve Kate, dergiyi dava edebileceklerini açıkladı.

Saraydan yapılan açıklamada, “Fransız dergisinin Cambridge Dükü ve Düşesi’nin mahremiyetini işgal eden eylemi hakkında yasal işlemler başlatıldı” açıklaması yapıldı. Close dergisi ise “çiftin sokaktan rahatça görülebildiğini” belirterek savunma yaptı.



'Herkes çekebilirdi'



Derginin genel yayın yönetmeni Laurence Pieau, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Kendilerini özellikle gizlemeye çalışmıyorlardı... Bana sorarsanız, bu fotoğraflar şok edici değil... Fransa’nın güneyinde vakit geçiren güzel bir çifti gösteriyor” dedi.

Pieau, Kate ait olan fotoğrafların, geçtiğimiz ay basına düşen ve William’ın kardeşi Prens Harry’ye ait çıplak fotoğrafların yanında önemsiz kaldığını söyledi. Harry’nin, ABD’nin Las Vegas kentinde katıldığı partilerde çekilen çırılçıplak görüntüleri henüz kısa bir süre önce Kraliyet Ailesi’ni utandırmıştı.



Fransa'dan Malezya'ya



Fransa tatilinin ardından Malezya ziyaretine giden Prens William ve eşi Katy, burada üst düzey devlet yetkilileri ve yerel ünlülerle bir araya geldi. İngiliz ve ABD basınından bazı kaynaklar, “Çift bu sefer düğmelerini sıkı kapattı” yorumlarına yer verdi. Cami ziyaretinde bulunan çift, Malezya doğumlu ünlü ayakkabı tasarımcısı Jimmy Choo ve diğer ünlü isimlerle çay partisine katıldı.

İngiliz Kraliyet Ailesi, 1997 yılında Prenses Diana’nın ölümünden bu yana Fransız magazin basınıyla oldukça gergin bir ilişkiye sahip. Diana’nın içinde olduğu aracın bir paparazzi takibinden kaçarken kaza yapması, Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı en trajik ölümüne neden olmuştu.