Katarlılara satılacak AVM’deki imar usulsüzlüklerini Meclis gündeminde

Doğuş Holding’in yüzde 42’lik hissesini Katar Holding’e 1 milyar dolara satmaya hazırlandığı İstinyePark’ta, özel plan ve imar değişiklikleri yapıldığı akıllara geldi. Projeye çevre yapılanma koşullarının çok üzerinde özel emsal şartları tanındığını söyleyen CHP’li Ataman, konuyla ilgili bir önerge verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman söz konusu alışveriş merkezi için geçmiş dönemde parsel bazında plan değişikliği yapıldığını ve projeye çevre yapılanma şartlarının çok üzerinde özel emsal şartları tanındığını söyledi. Alışveriş merkezinin bulunduğu caddenin ismi de İBB tarafından 2015 yılında Katar Caddesi olarak değiştirilmişti.

Ataman alışveriş merkezinin yapılma ve daha sonraki sürecine ilişkin meclis başkanlığına bir soru önergesi verdi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak haberine göre, Ataman önergesinde “İBB Meclisi’nde parsel bazında plan değişikliği ile fonksiyonu değiştir. Çevre yapılanma şartlarının çok üzerinde özel emsal şartları al, AVM, rezidans dik, terk alanlarını kamuya terk etme, sonra Katarlı şirkete sat. İşte AKP döneminin imar planı ile zengin ettiği bir iş insanı örneği. Kim kazandı” diye sordu.

Ataman önergesinde “Eksi birinci katta 73 mağaza, eksi ikinci katta 22 mağaza, sıfır kat diye belirtilen katta ise 87 mağaza bulunmaktadır. Açıkça görülmektedir ki, plan notlarına göre iskân edilmemesi gereken bodrum katlarında onaylı projesine aykırı olarak mağazalar oluşturulmuştur ve buralardan yıllardır yüksek miktarda haksız kazançlar elde edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ataman, "Ayrıca AVM bünyesinde bulunan açık alan cadde mağazaları da yeşil alanları işgal etmiş olup onaylı projesine aykırı olarak imal edilmiştir. AVM ve İstinyePark sitesinin giriş çıkışları ilgili kararlara aykırıdır. Kamu eline geçmesi gereken alanlar işgal altında ve amacı dışında kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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