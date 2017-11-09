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Sağlık

Katarlılar Türkiye'de tedavi olacak

ANKARA, (DHA) - KATAR Sağlık Bakanı Dr

09 Kasım 2017 14:23

ANKARA, (DHA) - KATAR Sağlık Bakanı Dr. Hanan Mohammed Al Kuwari, ülkelerinde tedavi imkanı bulamayan hastaları  Türkiye\'ye yönlendirmek için özel sağlık sektörüyle temaslarda bulundu.

Katar Dış İlişkiler Ofisi, devletin imkanları ya da ferdi imkanlarla sağlık alanında hizmet almak için başvurulacak ülkeler arasına ABD, İngiltere, Almanya ve Tayland\'ın ardından Türkiye\'yi de ekledi. Katar Halk Sağlığı Bakanı Dr. Hanan Mohammed Al Al Kuwari, geçen hafta sağlık eğitimi ve sağlık turizmi başta olmak üzere Ankara\'da kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Dr. Al Kuwari, beraberinde bir heyetle Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile bir araya geldi. Konuk Bakan, Medicana Ankara Hastanesi\'ni gezerek hastane yöneticileri ve hekimlerinden sağlık turizmi konusunda bilgi aldı. Heyete, Sarıyıldız\'ın yanı sıra Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Petek Erpolat tarafından bilgi verildi. Görüşmede ayrıca, Katar Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Abdulla Alneami, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Salih Ali Al Merri, Sağlık Bakanı Danışmanı Ahmed Muhammed Al Mulla ile Türk diplomatik yetkililer bulundu.

\"KATAR, TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN ETKİLENİYOR\"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Katar devletinin başta organ nakli olmak üzere sağlık turizmi konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini aktardı. Sarıyıldız, Katarlı Bakan Dr. Al Kuwari \'nin görüşmelerinde, Türkiye\'deki sağlık eğitimi ve ileri tıp uygulamalarından etkilendiğini söylerken, \"Türkiye sağlıkta insan kaynağı konusunda da bölgede dikkat çeken bir ülke. Hekimlerimiz bu alanda pek çok ülkeden meslektaşlarına yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor, yol gösteriyor. Katar, bu çerçevede Türk sağlık sektöründen etkileniyor. Sermaye teknolojiyi satın alır ama onu nasıl kullanacağını bilen uzmanlıkta deneyimli insan kaynağı yoksa bunun bir anlamı yoktur. Bu kapsamda bizlerle işbirliği yapmak istiyorlar. Konuk Bakan ayrıca, kadın yönetici ve hekimlerimizin gücünden de etkilendi ve bizleri tebrik etti\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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