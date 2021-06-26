"Katarlı gençlere sınavsız tıp fakültesi eğitimi hakkı verildi" denilen anlaşmanın içeriği ne, kimleri kapsıyor?

Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti ile Katar Devleti hükûmeti arasında imzalanan “Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” dün Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu protokol medyada “Katarlı gençlere sınavsız tıp fakültesi eğitimi hakkı verildi" şeklinde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, protokolün medyada çarpıtılarak sunulduğunu belirterek, “Sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır” dedi.

Peki, medyaya tüm Katarlı gençlerin ücretsiz bir şekilde Türkiye’de tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve sağlık alanındaki diğer eğitimleri alabileceği şeklinde yansıyan protokolün içeriği ne, kimleri kapsıyor?

Protokol, 2 Mart 2021'de Doha'da imzalanmıştı

24 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bahse konu protokol, 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Hava Tabip Tuğgeneral Durmuş Aydemir ve Katar Sağlık Hizmetleri Komutanı Tuğgeneral Dr. Assad Ahmed Khalil tarafından imzalandı.

Anlaşma hangi alanları kapsıyor?

Anlaşma, Türkiye'deki sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini, Katar'da ise askeri sağlık eğitim kurumları ve hastanelerini kapsıyor. İlgili dallar ise tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve sağlık alanındaki diğer eğitimlerin çeşitli dalları.

Misafir personel ve misafir öğrenciden kasıt kimler?

Belirlenen alanlarda “personel, malzeme, teçhizat, bilgi ve tecrübe değişimini hedefleyen” protokolde eğitime kabul edilecek kişilerle ilgili şartlar hakkındaki kısımda “asker veya sivil silahlı kuvvetler personeli ile öğrencilerin” hedeflendiği aktarılıyor.

Protokolün 3. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında “misafir personel” ile “misafir öğrenci” teriminden kastın, “taraflardan herhangi birinin protokolün amaçları için diğer tarafın ülkesine gönderdiği ‘asker veya sivil silahlı kuvvetler personel ve öğrencilerini” ifade ettiği belirtiliyor.

Buna göre eğitim amacıyla gönderilecek ‘misafir personel’ ve ‘misafir öğrenciler’, taraflarca mutabakat çerçevesinde, kabul eden tarafın mevzuatına ve imkanlarına uygun olarak seçilecek. Eğitim süresi de kabul eden tarafın mevzuatına göre belirlenecek. Kontenjanlar da iki ülkenin eğitim kurumları tarafından her sene yeniden belirlenecek.

Eğitimlerin detayları neler?

Eğitim dili Türkiye'de Türkçe/İngilizce, Katar'da Arapça/İngilizce olacak. Süre bir yılı aşarsa Türkiye'de Türkçe, Katar'da Arapça eğitim verilecek. Taraflar karşılıklı olarak lisan öğrenme imkânı da sunacak.

(Söz konusu detaylar protokolün 5. maddesinde "uygulama ve işbirliği esasları" başlığıyla açıklanıyor.)

Öğrencilerin masrafları kim tarafından karşılanacak?

Öğrencilerin gidiş dönüş ulaşım masraflarını ise gönderen taraf karşılayacak. Faaliyetlerin ücretli, ücretsiz veya cari/indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden taraf karar verecek. Kabul eden tarafın faaliyetlerin ücretsiz düzenlenmesine karar vermesi durumunda ise misafir personelin aylık ücret, eğitim-öğretim masrafları, uzmanlık eğitimi gören doktorlar için nöbet ücreti ve üniforma masrafları ile; misafir öğrencilerin eğitim süresince iaşe ve ibate, harçlık, Tıp Fakültesi 6'nci sınıf öğrencilerine intörn eğitimi döneminde ödenen ücretler, eğitim-öğretim masrafları ve üniforma giderleri kabul eden taraf tarafından karşılanacak.

(Protokolde misafir öğrenci ve personelin sağlık hizmeti ile mali hususlar 7. ve 8. maddelerde açıklanıyor.)

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Benzer askeri işbirliği protokolleri Geçmişte askerî sağlık alanında benzer işbirliği protokolleri (Romanya (1996), Arnavutluk (1994), Ürdün (1998) gibi) birçok ülke ile imza olunmuştu. TSK internet sitesinde bugüne kadar 61 dost ve müttefik ülkeye mensup 40.115 misafir askerî personele (MAP) eğitim/kurs verildiği, 2020-2021 döneminde 34 ülkeden 4.084 MAP’a eğitim/kurs verilmesinin planlandığı aktarılmaktadır. Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaşmalar kapsamında yürütülen askerî eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında sunulan bu veri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde misafir öğrencilere verilen eğitimleri de içermektedir.