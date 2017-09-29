Katarlı Bakan Al-Ali: İbn Haldun Üniversitesi doğru zamanda doğru yerde kuruldu

İstanbul, 29 Eylül, (DHA)- İSLAM Konferansı Gençlik Forumu tarafından düzenlenen “Müslüman Gençliğin Durumu” başlıklı uluslararası panel için Türkiye’ye gelen Katar Gençlik ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem Al-Ali, beraberindeki heyetle birlikte İbn Haldun Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Kültür ve eğitim alanında yapılacak işbirliği ile gelecekte hayata geçirilmesi tasarlanan ortak projelerin konuşulduğu ziyarette Katarlı Bakan\'a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk eşlik etti.

\"Doğru yerde ve zamanda kurulan bir üniversite\"

Kendi değerleriyle barışık bilim adamları yetiştirmenin önemine dikkat çeken Salah bin Ghanem Al-Ali, \"Gençlerin yüzleştiği sorunlar ve içeriden bir değişim başlatmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Bizim kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü, kendi sorunlarımızı anlayan ve aynı zamanda geleceğe yönelik umutlarımızı da paylaşan bilim adamlarına ihtiyacımız var. Çünkü yalnızca teknolojiyi değil, sosyal bilimleri de Batı’dan ithal ediyoruz. Elbette onları da bilelim. Fakat kendi ürünlerimizi de ortaya koyalım. Bu nedenle, toplumlarımızı gerçekten tanıyan sosyal bilimler üniversiteleri gerekiyor. Bu bakımdan İbn Haldun Üniversitesi’nin doğru zamanda ve doğru yerde kurulduğunu düşünüyorum. Burası doğru yer, çünkü Türkiye bugün birçok alanda liderlik yapan bir İslam ülkesi. Ortaya koyacağımız programlar ve projeler ile yakın gelecekte başarılı olmak için önümüzde büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bugün İbn Haldun Üniversitesi’nde olmaktan onur duyuyorum.” diye konuştu.

\"Katar-Türkiye dostluğunu eğitim, kültür ve bilim alanlarında da güçlendireceğiz\"

Katar ve Türkiye arasında her geçen gün ticaret, savunma, inşaat gibi birçok alanda gelişen bir işbirliği olduğunu fakat eğitim, kültür ve bilim gibi konularda bu işbirliğinin istenilen seviyede olmadığını söyleyen Prof. Dr. Recep Şentürk ise, İbn Haldun Üniversitesi’nin bu alanlardaki işbirliğini geliştirmek için çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Katar ve Türkiye arasındaki dostluğun eğitim, kültür ve bilim alanlarında geliştirilecek işbirliğiyle daha da güçleneceğini belirten Prof. Dr. Recep Şentürk, \"İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde eğitim veriyoruz. Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerimize iyi bağlantı kurabilecekleri bir ortam sunuyoruz\" dedi.

\"İbn Haldun Belgeseli yapacağız\"

Prof. Şentürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün amaçlarımız doğrultusunda birçok önemli karara vardık. Bunlardan birisi İbn Haldun Projesi. Proje kapsamında İbn Haldun’un kitaplarını Arapça ve Türkçe’de, güncel yorumlarla birlikte yayımlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda İbn Haldun üzerine bir belgesel projemiz var. Arapça’danTürkçe’ye ve Türkçe’denArapça’ya çeviri projesi bir diğeri. Dahası, Katar ve Türkiye arasında bir öğrenci değişimi programı başlatacağız. Yine gelecek sene Sosyal Bilimler Olimpiyatları ve Medeniyet Forumu’nda işbirliği yapmaya karar verdik. Bu program hem üniversitelerde hem de liselerde sosyal bilimlerin önünü açacak, aynı zamanda öğrenciler arasındaki rekabeti arttırarak yeni İbn Haldunların yetişmesine olanak sağlayacak. Aynı zamanda, iki ülkede karşılıklı olarak lisansüstü ve doktora eğitimi veren bir Medeniyet Araştırmaları Merkezi de kuracağız.

Dünya açık medeniyet çağı yaşıyor ve bu çağda öğrencilerin küresel rekabete hazırlanması gerekiyor. Diğer ülkelerle güçlü bağlantılar kurmayı başarmış bir uluslararası üniversite olmayı amaçlıyoruz. İbn Haldun’dan ilham alıyoruz, metodumuz Haldunizmi uygulamak, amacımız da yeni İbn Haldunlar yetiştirmek. Bu tarihsel bir İbnHaldunculuk değil. Bilakis, İbn Haldun’un teorilerini, kavramlarını ve yöntemlerini mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara uygulayarakİbn Haldun’dan günümüz küresel dünyasını okurken istifade etmek istiyoruz.”

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