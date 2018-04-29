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Yaşam
BBC Türkçe

Katarak ameliyatına gelen hastanın gözünden 27 lens çıktı

İngiltere'de katarakt ameliyatı için hastaneye giden 67 yaşındaki kadının gözünden 27 adet kontak lens çıkarıldı. Hastanın lensler çıkarıldıktan sonra gözlerinin rahat ettiğini söylediği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de katarakt ameliyatı için hastaneye giden 67 yaşındaki kadının gözünden 27 adet kontak lens çıkarıldı.

Birmingham şehrindeki Solihull Hastanesi'ne gelen kadının gözünden çıkan lensler önce 'mavi renkte yabancı bir cisim' olarak tanımlandı, ardından da cismin, birbirine mukusla yapışmış 17 adet lens olduğu anlaşıldı.

Detaylı muayenenin ardından kadının gözünün arkasından 10 adet lens daha çıkarıldı.

İngiltere Tıp Dergisi'nde

27 lensin çıkarılmasından sonra kadın gözlerinin rahatladığını ifade etti.

Pratisyen göz doktoru Rupal Morjaria, Optometry Today internet sitesine konuşurken "Daha önce hiçbirimiz böyle bir şey görmemişti. Çok büyük bir kitleydi. Birbirine yapışmış 17 tane lens. Hastanın durumun farkına dahi varmaması hepimizi şaşırttı. Normal şartlarda bu kadar lensin gözde ciddi rahatsızlığa yol açması gerekir" dedi.

Morjaria, hastanın da gözünden çıkan lensleri görünce şok olduğunu ifade etti ve "Gözündeki rahatsızlığın yaşlılıktan ve göz pınarının kurumasından kaynaklandığını sanıyormuş" diye konuştu.

Lenslerin kaybolmasına hastanın göz çukurunun derinde olmasının yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Göz Doktorları Birliği sözcüsü Ceri Smith-Jaynes, özellikle tek kullanımlık yumuşak lenslerin kaybolmasının alışıldık bir durum olduğunu ifade ederek "Ancak vücut genellikle bu lensleri bir şekilde atmanın yolunu bulur" dedi.

Ancak söz konusu hastanın göz çukurlarının derin olması neticesinde lenslerin üst göz kapağının arkasında katlanarak sıkıştığı ve gidecek bir yer bulamadığı sanılıyor.

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