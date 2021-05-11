Katar Emiri, İsrail'in saldırılarını durdurmak için uluslararası çabalarının süreceğini söyledi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Katar Emiri Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı.
Şeyh Temim, Abbas ile görüşmesinde, Katar'ın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası taraflarla birlikte çabalarını sürdüreceğini belirtti.