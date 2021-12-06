Katar'daki basın toplantısında Çavuşoğlu'ndan ekonomi çıkışı: Türkiye'ye para göndermeleri için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya geldi. Toplantıda, Reuters muhabirinin Türkiye ekonomisine ilişkin olarak Katar Dışişleri Bakanı'na yönelttiği soru üzerine Çavuşoğlu, "Çok karamsar bir tablo çizdiniz. Biz bugün Katar'a, herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik" dedi.

Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı El Sani, ortak. basın toplantısı düzenledi.

Reuters muhabiri, Katarlı bakana, "Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin endişeleriniz hakkında -eğer böyle bir endişe varsa- bize biraz bilgi verir misiniz? Katar Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosu aşmasına nasıl yardımcı olabilir? Acaba siz Katar'a bir mali destek mi talep etmeye geldiniz?" diye sordu.

El Sani, "Türk kardeşlerimizin alacakları önlemler, bu krizin aşılmasını sağlayacak. Bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz çok güçlüdür ve desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımlarının sonuçları olumludur. Ve biliyorsunuz ki, Katar'ın Türkiye'deki yatırımları eskiye dayalı ve yeni değildir, çok sağlam temellere kurulmuştur. Bu kriz, geçici bir krizdir ve inşallah aşacağız, böyle meydan okumalardan daha güçlü çıkarız" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Türkiye ekonomisi bitmiş gibi bir tablo çizdiniz

Çavuşoğlu ise bu yanıtın ardından sözü alarak, "Tamamen katılmadığımı söylemek isterim çünkü çok karamsar bir tablo çizdiniz" dedi. Dışişleri Bakanı, "Öyle bir tablo çizdiniz ki, Türkiye ekonomisi tamamen bitmiş tükenmiş gibi. Bu doğru değil, ekonomik göstergelere baktığınız zaman, Türkiye ekonomisinin büyümesi dünyada ilk sıralarda. Sadece OECD'de değil, dünyada ilk sıralarda. Ve uluslararası kuruşlar da bu büyüme oranlarını güncellediler" diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan ihracata baktığımızda da keza öyle. Üretim kapasitesinin arttığını görüyoruz. Sizler de mutlaka görüyorsunuzdur. Burada sıkıntı ne? Kurdaki dalgalanma. Yani Türk lirasının dolar ve euro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı. Bu bir realitedir, böyle bir durum var. Diğer taraftan tabii enflasyon, faizler, bunların da hesaplaması... Bunu uzmanlarımız da çalışıyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde... Kardeşim Muhammed'in de söylediği gibi bunlar geçici dalgalanmalardır. İstikrara kavuşturulacaktır. Bunun için de tedbirler alınıyor. Üzerinde uzman arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor. Önemli olan bu resmin tamamıdır, buna da baktığımız zaman geleceğe yönelik Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor, daha doğrusu herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz. Sadece Merkez Bankası'na ya da borsaya para getirme değil, gerçek anlamda doğrudan yatırımdan bahsediyorum. Biz bugün Katar'a, herhangi spesifik olarak Türkiye'ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her anlamda geliştirmek için geldik. Zaten, swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık"

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