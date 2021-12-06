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Çavuşoğlu'na "Katar'a, mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye soruldu, TRT yayını kesti

"Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?"

06 Aralık 2021 13:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere Doha’ya gitti. 

Burada yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'na Katarlı bir gazeteci, "Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye sordu. 

Basın toplantısını canlı yayınla veren TRT Haber, Çavuşoğlu'na sorulan soru üzerine  canlı yayını kesti. 

Çavuşoğlu'nun yanıtı

Katarlı gazetecinin sorusu üzerine Çavuşoğlu, 'ekonomik kabus' ifadesini yanlış bulduğunu belirterek gazeteciye karamsar bir tablo çizdiğini söyledi. Türkiye'ye yatırımların devam ettiğini ve yaşanan ekonomik sorunların dövizdeki dalgalanmalarla ilgili olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara kavuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda uzmanlarımız çalışıyor. Türkiye ekonomisi ‘bitmiş, tükenmiş değildir’, bu doğru değil, sıkıntı kurdaki dalgalanmadır, TL’nin değer kaybı var evet, bu realitedir. Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık” 

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