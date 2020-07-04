Katar Büyükelçiliği'ne Tevfik Göksu'nun kardeşi atandı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’a yaptığı ziyaretten önce Doha Büyükelçisi olarak atadığı Mehmet Mustafa Göksu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kardeşi olduğu öğrenildi.

Tevfik Göksu AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı tekrarlanan seçimlerde kaybetmesinin ardından Belediye Meclisi’nde, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun onaylanmasını istediği projelere karşı muhalefeti ile biliniyor. İstanbul’da 31 Mart 2019’da tekrarlanan seçimlerde, Belediye Meclisi için verilen oylar tekrarlanmadığı için AKP’nin, Belediye Meclisi’nde çoğunluğu bulunuyor.

Mustafa ve Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu ise 21 ve 22. dönemde AKP Adıyaman Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.

Dikkat çeken atamalar

Başkanlık sistemine geçişle birlikte Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat kanunu da değiştirilerek meslek memurluklarına da atama yapılmasına kapı aralanmıştı.



Dışarıdan Büyükelçi olarak atananlara son dönemde eklenen en dikkat çekici isim eski Bakan Egemen Bağış oldu. Bağış, Prag’a Büyükelçi olarak atanırken, 2017 yılında da Merve Kavakçı, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a Büyükelçi olarak atanmıştı.



Aynı kararnamede dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak da Kuveyt Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti. Benzer şekilde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, Pekin’e; eski TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, Hartum’a; eski AKP Milletvekili Murat Mercan da Tokyo Büyükelçisi olarak atanmıştı.