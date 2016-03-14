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Ekonomi

Katar, bankacılıkta yeni alımlara hazırlanıyor

Katar Büyükelçisi Al-Shafi, birkaç banka ile hisse alımı konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi

14 Mart 2016 12:17

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi, Türkiye’de birkaç banka ile hisse alımı konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi. Al-Shafi, tarım alanında da önemli yatırım planları olduğunu kaydetti.

BusinessHT'nin haberine göre, ilk olarak 500 milyon dolarlık hayvancılık yatırımı öngörüldüğünü söyleyen Al-Shafi, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için yapılacak stat ve diğer yatırımlarda Türk firmalarının öncelikli olduğunu bildirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün Katar’ın yatırımlarını etkilemeyeceğini ifade eden Salem Mubarak Al-Shafi, turizm tesislerine yönelik de ilgilerinin bulunduğunu aktardı.

Daha önce Amerika, İsviçre ve Kanada’da görev yaptığını ancak en verimli çalışmasını Türkiye’de gerçekleştirdiğini vurgulayan Al-Shafi, vizelerin kaldırılmasının da turistik ziyaretleri artıracağını anlattı.  

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