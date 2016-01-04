Katarlılar, bu kez de Şekerbank hisselerine mi talip oldu?

Geçen hafta Şekerbank’ın yüzde 30 hissesini elinde bulunduran ve bu hisseleri satmaya hazırlandığını açıklayan Kazak Kazkommertsbank JSC’in, Katarlı bir bankayla görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Milliyet’ten Kadife Şahin’in haberine göre; devam eden görüşmelerde henüz ayrıntılı inceleme aşamasına gelinmedi. Ancak eğer görüşme olumlu sonuçlanırsa, son dönemde Türk bankalarına ilgisi artan Katarlılar, Şekerbank’ta stratejik ortak olacak.

Kadife Şahin’in Milliyet’te yayımlanan (4 Ocak 2015) haberi şöyle:

2015 yılının son günlerinde Şekerbank’ın ortağı Kazak BTA Bank, yüzde 10.91 hissesini bir başka Kazak bankası olan Kazkommertsbank’a devrettiğini açıklamıştı. Bankada, yeni yılın ilk günlerinde başka bir sürpriz gelişme daha yaşanıyor.

Banka çevresinden alınan bilgiye göre, bankanın ortağı Kazaklar bütün hisselerini Katarlı bir bankaya satmak üzere görüşmelerde bulunuyor.

Katarlı grup ile Kazaklar arasında devam eden görüşmelerde henüz ayrıntılı inceleme (due diligence) aşamasına gelinmedi.

Şekerbank’ın ortağı Kazaklar, Katarlılar ile anlaşmaya varırsa, yüzde 35.44 hisse ile bankanın ana sermayedarı olan Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ile birlikte en büyük paya (yüzde 30.28) sahip stratejik ortak olarak yer alacak. Şekerbank’ın yüzde 34.19’u ise halka açık. Yılsonu itibariyle Şekerbank’ın piyasa değeri 1.96 milyar liraya yakın.

Körfez ilgisi artıyor

Hatırlanacağı gibi Şekerbank’ın ilk yabancı ortağı 2007 yılında Kazaklı Bank Turan Alem olmuştu. Bankanın bu ortaklığı, Türkiye’de o dönem Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri içinde güçlü bir konumu bulanan Kazakistan ile Türkiye ilişkileri için önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.

Katarlı grup, Kazaklar ile Şekerbank’ın hisselerini alma konusunda anlaşırsa Körfez ve Ortadoğu bölgesinden Türkiye bankacılık sektörüne son yıllarda gelen gruplara arasında katılacak. Sektörde Körfez ve Ortadoğu sermayeli ABank, Odeabank, burgan bank, Turkish Bank, Turkland Bank ve Bank Pozitif buluyor. Son olarak, Katar sermayeli QNB Grubu da, 2.7 milyar Euro’ya Finansbank’ın yeni sahibi oldu.

Şekerbank, yılın son günlerinde KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada yasal izinlerin alınması halinde Kazak bankası Kazkommertsbank’ın yüzde 30.28 payla bankada ikinci büyük hissedar olacağını duyurmuştu.

Açıklamada, Şekerbank sermayesinde yüzde 10.91 paya sahip BTA Securities’in sermayesinin tamamına sahip olan BTA Bank’ın, geçtiğimiz aylarda, Kazkommertsbank tarafından devralındığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

“Yasal izin ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Kazkommertsbank’ın bankamız sermayesindeki doğrudan pay toplamı yüzde 30.28’e yükselecektir. Böylece, Kazkommertsbank, bankamızda yüzde 35.44 hisseye sahip olan Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ile birlikte Şekerbank’ın ana hissedarlardan biri olacaktır.”

Pancar üreticisi kooperatifinden stratejik ortaklığa

Şekerbank, Anadolu’daki kooperatif üyesi pancar üreticisinin küçük birikimleriyle tarım ve şeker sanayisinin finansmanını sağlamak amacıyla 1953’te, Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla Eskişehir’de kuruldu.

Banka, 1956’da Ankara’ya taşındığında Şekerbank adını aldı. 1997 yılında hisselerinin bir bölümü halka arz edilen Şekerbank’ın, genel müdürlüğü 2004 yılında İstanbul’a taşındı. İşletme ve tarım, ticari/KOBİ, kurumsal ve bireysel bankacılık alanlarında faaliyet gösteren Şekerbank, yüzde 66’sı Anadolu’da bulunan şubeleri ile çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere hizmet veriyor. Türkiye genelinde 301 şubesi, 11 bölge müdürlüğü (3 İstanbul, 8 Anadolu) ve 1 yurtdışı temsilciliği bulunuyor. Şekerbank’ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler, Şeker Finansal Kiralama, Şeker Factoring Hizmetleri, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Şekerbank Off-Shore Limited, Şeker Bilişim Sanayi ve Tarpam bulunuyor.