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Ekonomi

Şekerbank hisseleri satılıyor

Kazkommertsbank, Şekerbank'taki hisselerinin yüzde 30.28'ini satacağını duyurdu

31 Aralık 2015 18:56

Şekerbank sermayesinin yüzde 30’unu satıyor. Kazkommertsbank JSC, Şekerbank'ın sermayesinin toplam yüzde 30.28'inin yeni bir stratejik yatırımcıya satılması için yetki verdi.

Kazkommertsbank'ın söz konusu hisselerinin satış sürecini ve stratejik ortakla yapılacak görüşmeleri yürütmek üzere InterConsult Uluslararası Finansal Danışmanlık ve Gayrimenkul Yatırım yetkilendirildi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Kazkommertsbank bu satış konusunda Şekerbank'ın yüzde 35.44'üne sahip olan Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (SEMVAK) ile de anlaştı. Söz konusun satışın ardından, bankada ana hissedarlığa devam edecek olan SEMVAK'ın, Kazkommertsbank JSC'ye ait söz konusu Şekerbank hisselerinin satışı ile yeni bir stratejik ortağa sahip olacağı belirtildi.

 

Kazkommertsbank ana hissedarlardan biri olmuştu

 

Şekerbank'ın dün yaptığı açıklamaya göre, Kazak Samruk-Kazyna Şekerbank'taki yüzde 19.37 hissesinin tamamının Kazkommertsbank'a satışı için dün anlaşma imzalamış böylece Kazkommertsbank toplam yüzde 30.28 pay ile ana hissedarlardan biri konumuna yükselmişti. Toplam 1.16 milyar lira sermayesi bulunan Şekerbank'ta, Şekerbank Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ise yüzde 35.44 hisse ile bankanın diğer ana ortağı konumunda bulunuyor. Diğer ortaklar arasında BTA Securities'in yüzde 10.91, IFC'nin yüzde 6.07 payı mevcut.

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