Finansbank'ın Katarlı yeni sahibi: Türkiye için sabırsızlanıyoruz

Yunanlı NBG sahibi olduğu Finansbank’ı Katarlı QNB’ye 2.75 milyar Euro’ya sattı. NBG CEO’su Leonidas Fragkiadakis “Avrupalı otoriteler ve hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Finansbank’tan çıkıyoruz” açıklaması yaparken, Katarlı QNB’den “Türkiye için sabırsızlanıyoruz” mesajı geldi.

Hürriyet’ten Hülya Güler’in haberine göre; ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG), sermaye sıkıntısını atlatmak için başlattığı Finansbank’ın satış sürecini, hedeflediği gibi yılbaşından önce tamamladı. Yunanlı NBG, Finansbank’ın yüzde 99.81 hissesinin Katarlı QNB’ye (Qatar National Bank) 2.75 milyar Euro’ya (2.94 milyar dolar) satılması için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Böylece 1987 yılında Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan banka henüz 30 yılı doldurmadan 3. kez el değiştirmiş oldu.

NBG 2006 yılında Finansbank’ın yüzde 46 hissesini Özyeğin’den 2.7 milyar dolar ödeyerek Türkiye pazarına girmişti. NBG’nin CEO’su Leonidas Fragkiadakis’in ‘Hissedarlarımız ve Avrupa’daki otoritelere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere Finansbank’tan çıktık’ ifadesi, Türkiye pazarından mecburiyetten çıktıkları şeklinde yorumlandı.

QNB 3.5 milyar ödeyecek

Anlaşmaya NBG’nin Finansbank’a kredi olarak verdiği 910 milyon dolar da dahil edildi. NBG yaptığı açıklamada, QNB’nin kendilerine Finansbank’ın içindeki 910 milyon dolarlık kredi dahil 3.5 milyar Euro ödeyeceğini duyurdu. Böylece Finansbank’ın piyasa değerinin 2.75 milyar Euro olarak belirlendiği bu anlaşmayla NBG sermayesini 3.5 milyar Euro artırmış olacak. NBG resmi onayların alınmasını takiben satışın tamamlanmasıyla birlikte sermaye yeterliliğinin de yüzde 19.6’ya çıkacağını açıkladı.

'Mecburiyetten sattık' iması

NBG CEO’su Leonidas Fragkiadakis, satış anlaşmasını, NBG’nin Avrupa Komisyonu’nun yönettiği bankaların yeniden yapılandırılması planını başarıyla uyguladığının bir göstergesi olduğunu söyledi. NBG olarak Türkiye’de çok başarılı bir 10 yıla yakın süre geçirdiklerini belirten Fragkiadakis, “Türkiye’de geçirdiğimiz bu başarılı sürecin ardından Avrupalı otoriteler ve hissedarlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için Finansbank’tan çıkıyoruz. Bu satış işleminin ardından NBG Yunanistan’da en güçlü sermayeye sahip banka olarak Yunanistan ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Finansbank’ın yeni sahibi QNB ile ilgili de bir değerlendirme yapan Leonidas Fragkiadakis, “Yunanistan’ın yeni sahibi QNB’nin Türkiye’de uzun vadeli bir büyüme stratejisine sahip olduğunu ve Finansbank’ı daha da geliştirip büyütmeye devam edeceği için de ayrıca çok memnun olduğumu ifade etmek istedim” diye konuştu.

"Türkiye için sabırsızlanıyoruz"

Uzun zamandır Türkiye pazarına girme niyetini ortaya koyan QNB yılın son büyük satın almasına imza atarak Türkiye’ye girmiş oldu. 1964 yılında Kurulan QNB’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını H.E. Ali Shareef Al-Emadi yürütüyor. Katar’ın en büyük finansal kuruluşlarından QNB’nin yönetim kurulunda Katar Emiri El Thani’ni ailesinden çok sayıda isim yer alıyor. 2017’ye kadar Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük bankalarından biri olmayı hedefleyen ve bu kapsamda inorganik büyüme fırsatlarını da bir süredir değerlendiren QNB’den yapılan açıklamada satın alma bedelinin tamamının QNB tarafından karşılanacağının belirtildi.

Finansbank’ın gerektikçe sermayesinin artırılacağının da belirtildiği açıklamada QNB Grup CEO’su Ali Ahmed Al-Kuwari şunları söyledi: “Bu satın alma QNB’nin 2017’de bölgenin en büyük bankalarından biri olma stratejisi için önemli bir kilometre taşıdır. Finansbank son derece itibarlı bir finansal kurum olarak Türkiye’de oldukça etkileyici bir geçmişe sahip. Finansbank’ın çalışanları ve yönetimi ile tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Aynı şekilde Türkiye’nin ekonomik geleceğine katkı sağlamak ve uluslararası pazarlardaki aktivitelerine daha fazla katkı yapmayı da dört gözle bekliyoruz.”

5. büyük özel banka

2015 yılı üçüncü çeyrek kârı 673 milyon TL olarak gerçekleşen Finansbank’ın toplam aktifleri 90.4 milyar TL, kredileri 57 milyar TL ve mevduatı da 47 milyar TL. Özel bankalar arasında aktif büyüklük açısından 5. büyük özel banka konumundaki Finansbank’ın toplam özkaynakları 8 milyar 937 milyon TL. Bankanın 30 Eylül 2015 tarihi itibarı ile toplam 647 şube ve 13 bin çalışanı bulunuyor.