T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya’nın bağımsızlık girişimi askıya alındı

Katalan Meclisi’nin kararını geçici olarak durduran İspanya Anayasa Mahkemesi, nihai kararını 5 ay içinde verecek

12 Kasım 2015 01:12

Katalonya Meclisi'nde pazartesi günü kabul edilen bağımsızlık önergesi, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındı. İspanyol hükümetinin bugün yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, oy birliğiyle Katalan Meclisi'nin kararını geçici olarak durdurdu.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, İspanya hükümetinin, Katalonya Meclisi'nde alınan bağımsızlık kararıyla ilgili yaptığı başvuruyu değerlendiren İspanya Anayasa Mahkemesi, kararı askıya aldı. Anayasa Mahkemesi'nin, bağımsızlık önergesinin anayasaya uygun olup olmadığına karar vermesi için 5 ay süresi bulunuyor. Bugün akşam saatlerinde alınan karar, üst düzey 21 Katalan yetkiliye şahsen bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi Geçici Başkanı Artur Mas ve Meclis Başkanı Carmen Forcadell dahil 21 Katalan yetkili, mahkeme kararına uymazsa ve bağımsızlık girişiminde bulunurlarsa, görevleri askıya alınacak.

27 Eylül seçimlerinde 135 sandalyeli mecliste 72 vekil kazanan ayılıkçı oluşumlar 'Junts pel Si' (Evet için Birlikte) koalisyonu ve CUP partisi, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Bu durumda, mahkeme kararına uymayan ve bağımsızlık girişiminde bulunan Katalan yetkililer ve memurlar “itaatsizlik ve isyan” suçlarından 25 ila 30 hapis cezasına çarptırılabilir.

ETİKETLER

katalonyabağımsızlıkispanyaispanya anayasa mahkemesi

İlgili Haberler

Katalonya İspanya'dan bağımsızlık sürecinin başlamasını onayladı

Katalonya 2017’de bağımsızlığa gidiyor

Katalonya'da hedef 18 ay içinde tam bağımsızlık

İspanya'nın Katalonya bölgesi bağımsızlık yolunda önemli bir adım daha attı. Katalonya özerk bölgesi parlamentosu, Madrid hükümetinin uyarılarına rağmen bağımsızlık sürecini başlatan önergeyi kabul etti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24