Katalonya’nın bağımsızlık girişimi askıya alındı

Katalonya Meclisi'nde pazartesi günü kabul edilen bağımsızlık önergesi, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındı. İspanyol hükümetinin bugün yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, oy birliğiyle Katalan Meclisi'nin kararını geçici olarak durdurdu.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, İspanya hükümetinin, Katalonya Meclisi'nde alınan bağımsızlık kararıyla ilgili yaptığı başvuruyu değerlendiren İspanya Anayasa Mahkemesi, kararı askıya aldı. Anayasa Mahkemesi'nin, bağımsızlık önergesinin anayasaya uygun olup olmadığına karar vermesi için 5 ay süresi bulunuyor. Bugün akşam saatlerinde alınan karar, üst düzey 21 Katalan yetkiliye şahsen bildirildi.

Katalonya Özerk Yönetimi Geçici Başkanı Artur Mas ve Meclis Başkanı Carmen Forcadell dahil 21 Katalan yetkili, mahkeme kararına uymazsa ve bağımsızlık girişiminde bulunurlarsa, görevleri askıya alınacak.

27 Eylül seçimlerinde 135 sandalyeli mecliste 72 vekil kazanan ayılıkçı oluşumlar 'Junts pel Si' (Evet için Birlikte) koalisyonu ve CUP partisi, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayacaklarını açıklamıştı. Bu durumda, mahkeme kararına uymayan ve bağımsızlık girişiminde bulunan Katalan yetkililer ve memurlar “itaatsizlik ve isyan” suçlarından 25 ila 30 hapis cezasına çarptırılabilir.