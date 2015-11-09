Katalonya İspanya'dan bağımsızlık sürecinin başlamasını onayladı

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini öngören tartışmalı karar tasarısı hakkında oylama yapıldı. Yerel hükümet, İspanya’dan ayrılmayı öngören 18 aylık sürecin başlamasını 63’e karşı 72 oyla onayladı. Barcelona merkezli hükümet tarafından onaylanan yol haritasında Katalonya’nın 2017’de bağımsızlığı yer alıyor.

Katalonya’da Eylül’de yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı partiler parlamentodaki sandalyelerin çoğunu kazanmıştı. Madrid hükümeti ise bağımsızlığı engelleyeceğini belirtiyor. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini öngören tartışmalı karar tasarısı hakkında oylama yapıldı. Yerel hükümet, İspanya’dan ayrılmayı öngören 18 aylık sürecin başlamasını 63’e karşı 72 oyla onayladı. Barcelona merkezli hükümet tarafından onaylanan yol haritasında Katalonya’nın 2017’de bağımsızlığı yer alıyor.

Katalonya’da Eylül’de yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı partiler parlamentodaki sandalyelerin çoğunu kazanmıştı. Madrid hükümeti ise bağımsızlığı engelleyeceğini belirtiyor.