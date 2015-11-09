Katalonya'da hedef 18 ay içinde tam bağımsızlık



Katalonya Özerk Bölgesi'nde 27 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerini kazanan ayrılıkçı partiler, bağımsızlık sürecinde önemli bir aşamaya daha imza attılar. Bölgenin 18 ay içerisinde İspanya'dan ayrılmasını öngören tasarı Katalonya özerk bölgesi parlamentosunda kabul edildi.

Solcular ayrılıkçılara destek verdi

Önergeye 72 milletvekili "evet" oyu verdi, 63 milletvekili ise "hayır" dedi. Katalonya özerk yönetim başbakanı Artur Mas'ın liderliğini yaptığı ayrılıkçı "Hep Birlikte Evet" (Junts pel Si) ittifakına solcu "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) Partisi'nin temsilcileri de destek verdi.

Rajoy: Provokasyon

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya özerk bölgesinde bağımsızlık yanlısı önergeyi daha önce yaptığı bir açıklamada sert ifadelerle eleştirmişti. Önergeyi "provokasyon" olarak değerlendiren Rajoy, "Hepimiz kanunlara ve mahkemelerin vereceği kararlara tabiyiz" uyarısında bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme: Anayasayı ihlal etmez

İspanya Anayasası, referandum yoluyla tek taraflı bağımsızlık ilanına izin vermiyor. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta aldığı bir kararla, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini öngören tartışmalı karar tasarısı hakkında oylama yapılmasının anayasayı ihlal etmediğine hükmetmişti.

'İspanya'da sandığa yansıyacak'

İspanya'da aralık ayı ortasında parlamento seçimleri yapılacak. Gözlemciler, Katalonya'daki bağımsızlık tartışmasının Madrid'de yürütülecek seçim kampanyasına da yansımasını bekliyor.