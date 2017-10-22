Katalonya: İspanya fiili bir darbe ilan etti

İspanya hükümetinin Anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokma kararını ve bu kapsamda Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilerek 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesine ilişkin talebini değerlendiren Katalonya Meclisi Sözcüsü Carme Forcadell, alınan kararı 'darbe' olarak yorumladı.

Forcadell, "(İspanya Başbakanı) Mariano Rajoy, demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirmek için fiili bir darbe ilan etti" dedi. Forcadell, İspanya hükümetinin bu adımını 'baskıcı' bir girişim olarak tanımladı.

Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokan Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya hükümetinin yetkilerini sınırlandırmak ve hükümeti değiştirmek istediklerini açıklamıştı. Bu sebeple Rajoy 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

155. maddeye başvurmak zorunda kaldıklarını belirten Rajoy "Bunu yapmaya ne niyetli ne de istekliydik" deyip Katalan hükümetinin 'bilinçli ve sistematik itaatsizliğinin' altını çizmişti.