T24 LogoT24 Logo
Dünya

Katalonya: İspanya fiili bir darbe ilan etti

Katalonya Meclisi Sözcüsü Forcadell, Katalonya hükümetinin feshedilmesi kararını 'darbe' olarak nitelendirdi

22 Ekim 2017 14:14

İspanya hükümetinin Anayasanın 155. maddesini yürürlüğe sokma kararını ve bu kapsamda Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilerek 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesine ilişkin talebini değerlendiren Katalonya Meclisi Sözcüsü Carme Forcadell, alınan kararı 'darbe' olarak yorumladı.

Forcadell, "(İspanya Başbakanı) Mariano Rajoy, demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti devirmek için fiili bir darbe ilan etti" dedi. Forcadell, İspanya hükümetinin bu adımını 'baskıcı' bir girişim olarak tanımladı.

Anayasa'nın 155. maddesini yürürlüğe sokan Başbakan Mariano Rajoy, Katalonya hükümetinin yetkilerini sınırlandırmak ve hükümeti değiştirmek istediklerini açıklamıştı. Bu sebeple Rajoy 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı.

155. maddeye başvurmak zorunda kaldıklarını belirten Rajoy "Bunu yapmaya ne niyetli ne de istekliydik" deyip Katalan hükümetinin 'bilinçli ve sistematik itaatsizliğinin' altını çizmişti.

ETİKETLER

Carme ForcadellİspanyaKatalonyaMariano Rajoy

İlgili Haberler

İspanya, Katalonya’nın özerk güçlerinin kaldırılması için harekete geçti

Rajoy hükümeti, Katalonya yönetiminin merkeze alınmasına yönelik adımlar atılmasını onayladı

İspanya hükümetinin, Katalonya hükümetini feshetme kararının ardından binlerce Katalan sokağa çıktı

Barcelona'da toplanan bağımsızlık yanlısı binlerce kişi "bağımsızlık", "demokrasi" ve "özgürlük" sloganları attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24