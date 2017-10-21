İspanya, Katalonya’nın özerk güçlerinin kaldırılması için harekete geçti

Çeviri: Gonca Tokyol

İspanya hükümeti, Katalonya yönetiminin merkeze alınmasına yönelik adımlar atılmasını onayladı. Katalonya’daki bağımsızlık referandumundan yaklaşık 3 hafta sonra gerçekleştirilen hükümet toplantısının ardından konuşan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya’nın bağımsızlığını kaldıracak Anayasa’nın 155. Maddesi’nin uygulanmasını onayladığını söyledi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un Türkiye saati ile 22.00'de açıklama yapacağı duyuruldu.

Senato’dan, bölgesel Katalan hükümetini dağıtmak için kendisine yetki vermesini isteyen Rajoy, Katalonya’da düzenin sağlanması için kontrolün merkezi hükümete geçmesi gerektiğini savundu.

Bölgede 6 ay içerisinde seçimler gerçekleştirilmesi çağrısında da bulunan Rajoy, “Bölgenin özerkliğinin askıya alınmadığını, sadece yasaları ihlal eden bölgesel yöneticilerin görevden alıcağını” ifade etti. Başbakan, bölgesel hükümetin görevlerinin Madrid tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Konuşmasında, Anayasa’nın 155. Maddesi’nin işleme konmasını “Katalanların istediğini” dile getiren Rajoy, referandumun “kesinlikle demokratik olmadığını” savundu. Rajoy, “Yaşanan tartışma, demokrasi için tamamen uygunsuzdu. Sadece birkaç saat içinde İspanya Anayasası Katalonya’da tasfiye edildi” diye konuştu.

Hükümetin aldığı kararlar, 27 Ekim'de İspanya Senatosu tarafından oylanacak.

Yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) başlayan toplantıda, Başbakan Mariano Rajoy ve bakanlar, 1 Ekim günü düzenlenen referandumda “bağımsızlık” kararı alan Katalonya’daki yönetimin güçlerinin ne düzeyde geri alınacağını ve bölgenin özerkliğinin kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirdi.

Ülkeyi bilinmeyen yasal sulara sürükleyen adım, Madrid’in İspanya Kralı 6. Felipe ve Avrupa Birliği’nden destek almasının hemen ardından gelmişti. Cuma günü konuşan Kral Felipe, “kabul edilemez bir ayrılma adımı” olarak nitelediği krizin demokratik kurumlar üzerinden çözülmesi gerektiğini belirtmiş ve “Birlikte kurduğumuz şeyden vazgeçmeyeceğiz” demişti.

Puigdemont: 155. Madde uygulanırsa parlamentoda bağımsızlık oylaması yapacağız

Başbakan Rajoy’a yazdığı mektupta, parlamentolarının 10 Ekim'de bağımsızlık ilan etmediğine dikkat çeken Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont ise İspanya hükümetinin diyaloga yanaşmaması ve Anayasa’nın 155. Maddesi’ni uygulaması halinde Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylamasının yapılacağını söylemişti.

Rajoy: Hukukun üstünlüğünün tasfiyesini durdurmak için harekete geçmek zorundayız

İspanya’nın “kritik noktaya” ulaştığını ifade eden Rajoy ise hükümetinin “hukukun üstünlüğünün tasfiye edilmesini durdurmak için harekete geçmek zorunda olduğunu” kaydetmişti.

Bağımsızlık yanlılarından eylem çağrısı

Katalonya’daki bağımsızlık yanlıları ise pazartesi günü ulusal mahkemenin kararıyla gözaltına alınan Kültür Toplamı (Òmnium Cultural) ve Katalan Ulusal Birliği'nin (Assemblea Nacional Catalana) liderleri olan Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez’in bırakılması talebiyle cumartesi akşamı büyük bir eylem düzenlenmesi çağrısında bulundu. Katalonya’nın başkenti Barcelona’da, haftaya boyunca da “iki Jordi” olarak da bilinen liderlerin serbest bırakılması için eylemler düzenlenmişti.

Öte yandan, bağımsızlık yanlısı vatandaşlar, İspanya hükümetini ve tutuklamaları protesto etmek için bankamatiklere giderek anayasanın ilgili maddesine atıfta bulunarak sembolik olarak 155 Euro çekmişti. Merkezlerini Katalonya'dan taşıyan bankalar CaixaBank ve Sabadell’in protesto edildiği eyleme, bazı vatandaşlar da Barcelona'nın “Kral 5. Felipe tarafından işgal edildiği” yıla atıfla 1714 Euro çekerek destek vermişti.