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Dünya

Katalan bakanların korumaları ve şoförleri geri çekildi

"Güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara koruma verileceği belirtildi

29 Ekim 2017 16:46

İspanya hükümeti, feshettiği Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bakanlarına tahsis edilen koruma polisi ve makam şoförlerini geri çekti.

İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu. 

Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi. Ayrıca "güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı belirtildi.

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