İspanya'da merkezi hükümet Katalonya parlamentosunu feshetti; erken seçim 21 Aralık'ta

Katalonya Özerk Yönetimi parlamentosu, İspanya'nın tüm itirazlarına rağmen tek taraflı bağımsızlık ilan etti. İspanya senatosu ise Katalonya'yı doğrudan yönetme kararı aldı; Katalan Özerk Bölgesi Yönetimi görevden alındı.

Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "Cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.

135 kişilik parlamentoda yapılan gizli oylamada 70 'Evet', 10 'Hayır' oyu kullanıldı. 2 vekil ise oylamaya katılmadı.

Muhalefet protesto etti

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı çıkan Halk Partisi, Sosyalist Parti ve Ciudadanos'dan (Yurttaşlar) vekiller ise bağımsızlık oylamasını protesto ederek binadan ayrıldı.

Oylamaya bağımsızlık yanlısı 'Junts pel Si', CUP ve Podemos bağlantılı 'Catalunya Si Que Es Pot' partileri katıldı.

Başbakan Rajoy'dan "Sakin olun" çağrısı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı karşısında devletin gerekli tepkiyi vereceğini söyledi.

Senato'dan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir" dedi.

Katalonya'nın tekrardan yasallığa kavuşması için hükümet olarak gerekli kararlılığı göstereceklerini vurgulayan Rajoy, "İspanya büyük bir ulus ve ciddi bir ülkedir. İspanya, bazı kişilerin birlikte yaşamın kurallarını ve anayasayı ortadan kaldırma girişimlerine hiçbir şekilde ödün vermeyecektir." diye konuştu.

Puigdemont: Biz her zaman barışçıl olarak cevap veren bir toplumuz

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont da Katalan halkına "Ülkesini barışçıl, onurlu ve yurtseverlikle koruması" çağrısında bulundu. Tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Katalonya yerel parlamentosunun koridorlarında bekleyen bağımsızlık yanlısı siyasetçilere, belediye başkanlarına ve sivil toplum temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan Puigdemont, "Biz her zaman barışçıl olarak cevap veren bir toplumuz. Bundan sonra hepimizin ülkemizin nabzını en iyi şekilde tutması gereken bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Tüm Katalonya vatandaşlarına sakin, alçakgönüllü ve sorumlulukla hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan tek taraflı bağımsızlık ilanı ile birlikte binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan Barselona'da sokaklara döküldü. Ayrılıkçı Katalan bayrakları ile Katalonya yerel parlamentosu ve başkanlık binaları önünde toplanan kalabalık "bağımsızlık" sloganları attı.

İspanya Senatosu, Katalonya'nın yönetimini Madrid'e vermeyi kabul etti

İspanya parlamentosunun üst kanadını oluşturan senato, Başbakan Mariano Rajoy’a Katalonya’yı doğrudan yönetme yetkisi verilmesini onayladı.

Senato'da yapılan oylamada 214 kişi tasarıyı desteklerken, 47 kişi karşı çıktı. Bir milletvekili oylamaya katılmadı.

Rajoy’un bakanlar kurulunu toplayarak Katalonya’da doğrudan yönetimin kurulması için uygulanacak önlemleri ele alması bekleniyor.

Erken seçimden vazgeçmişti

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont dün yaptığı açıklamada, bağımsızlık yanlılarının baskısından dolayı erken seçime gitme kararından vazgeçmişti.



İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçmişti.



İspanya hükümeti, anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebiyle, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken seçime gidilmesi kararını görüşmek için senatoyu toplamıştı.

Parlamento feshedildi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, anayasanın 155. maddesi gereği, Katalonya özerk yönetimi hükümetini ve yerel polis müdürlerini görevden aldıklarını açıkladı. Rajoy, 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidileceğini de belirtti.

İki taraf arasında krize neden olan Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümeti anayasanın söz konusu maddesini işletme kararı almıştı. 155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

Bağımsızlık karşıtlarından gösteri çağrısı

Bağımsızlık karşıtı sivil toplum örgütlerinin ise 29 Ekim'de Barselona kentinde gösteri düzenleyeceği duyuruldu.

AB'den Katalonya kararına ilk tepki

Katalonya'nın İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine Avrupa Birliği'nden ilk tepki geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de, AB üyesi ülkelerin Katalonya'nın bağımsızlık ilanını tanımayacağını bildirdi.

BM'den Katalonya açıklaması

BM sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor" dedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.

ABD'den açıklama: Katalonya İspanya'nın iç parçasıdır

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD, NATO müttefiki olan İspanya'nın dostluğuyla mutlu olmaktadır ve müttefikliğinin devam etmesini istemektedir. İki ülke ortak güvenlik ve ekonomik gelişimlerde yakın ilişki içerisinde olmaktadır. Katalonya İspanya'nın iç parçasıdır ve ABD İspanya'nın güçlü ve birleşik olması için hükümetin anayasal tedbirlerini desteklemektedir."

Piyasalarda düşüş

İspanya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin ise ülkedeki son gelişmelerin ardından düştüğü görüldü.

Ibex endeksi yüzde 1,8 düşerken, Katalan bankalarının hisseleri de değer kaybetti.