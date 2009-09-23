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Kastamonulu gelin arıyor

Serdar Ortaç, memleketi Kastamonu'dan bir kadın bulursa hemen evleneceğini söyledi.

23 Eylül 2009 03:00

Litvanyalı sevgilisi için "Şu anda birlikte olduğum insan hayatımın kadını değil" diyen Serdar Ortaç, sahneden seslendi: Memleketim Kastamonu'dan bir kadın bulursam hemen evleneceğim.

'Tutumlu olmayı öğrenemedim'

Litvanyalı 18 yaşındaki sevgilisi Oschi'nin hayatının kadını olmadığını söyleyen ünlü popçu, evlenmek için memleketinden kız arıyor. "Kastamonulu bir kız bulursam hemen evleneceğim" diyen Serdar, kumar tutkusuyla ilgili de günah çıkarttı. Anne ve babasının kendisine tutumlu olmayı öğretemediğini belirten ünlü popçu, "Kumar yüzünden çok para kaybettim. O yüzden artık oynamıyorum. Hayat bana sadece iyi bir insan olmayı öğretti" dedi.

Kumara başlayınca duramıyorum

Kumar tutkusunun hayatını birkaç kez sıfırladığını söyleyen Serdar Ortaç, "Masaya oturunca kalkamıyorum. Bu yüzden artık oynamıyorum" dedi

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