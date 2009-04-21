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Yaşam

Kastamonu'da tarihi bağ evinde yangın

21 Nisan 2009 06:15

Kastamonu'nun Tosya İlçesi Karşıyaka Mahallesi İbiktepe Mevkisinde Ayşe Genç'e ait tarihi bağ evinde yangın çıktı.

Tosya İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları ile yangının çevre bağ evlerine sıçraması önlendi.

Tosya Kaymakamı Arslan Yurt, "Aynı mevkide meydana gelen bağ evi yangınları bizleri düşündürüyor. Genelde geceleri meydana gelen bağ evi yangınlarına karışanların yakalanmaları için her türlü önlemi almış bulunuyoruz. Dünya'da benzeri olmayan ata yadigârı bu bağ evlerinin korunması için halkı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

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