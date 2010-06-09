Kastamonu'da kaza: 22 yaralı

T24-

Şenpazar ilçesinden İstanbul istikametine giden Mustafa Kebapçı yönetimindeki 34 AK 2580 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu'ya 15 kilometre kala kayganlaşan yolda, sollama yapan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 PR 821 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı, yolcu otobüsü ise devrildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 22 kişi yaralandı.





Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak yapılmasını sağlıyor.





İnebolu'da düzenlenecek ''İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'' kutlama programına katılmak üzere Kastamonu'dan İnebolu'ya giden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, kaza yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı.





Kazada yaralananların kimlikleri belirlendi:





Orhan Seçgin (50), Cemal Bideci ,Fatma Gül (29), Sude Nur Gül (6), Fatma Şıvgın (37), Dilek Atlığ (29), Pakize Coşkun (57), Yiğit Emre Atlığ (5), Ali Şıvgın (13), Esra Şıvgın (10), Mehmet Uysal (42), Ebru Uysal (16), Mustafa Kalp (36), Osman Özcan (50), Salim Çiftçi (61), Sevim Dak (37), Hibibe Karahan (36), Fatma Kıranoğlu (46), Hasan Kıranoğlu (46), Gülsüm Sarı (47), Ayşe Dak (68), Figen Küçükçeşme (24)