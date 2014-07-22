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Çevre

Kaş'ta dalmaya sınırlama geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizsel Yönetim Planı'nı hazırladı

22 Temmuz 2014 12:03

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kaş-Kekova planında 2B uygulamasının Kaş için aşırı yapılaşma riski doğurduğu belirtildi. Yoğun dalış trafiği balıkları olumsuz etkilediği için de dalgıçlara sınır getirilmesi istendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2014-2017 Kaş-Kekova planında önemli tespitlere yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Denizsel Yönetim Planı'nı hazırladı. Planda dalgıçlık faaliyetlerinin bölgede sıkıntı yarattığı belirtildi. 

Mithat Yurdakul'un Milliyet'teki haberine göre, planda şunlar kaydedildi:

 

Balıklar olumsuz etkileniyor

 

“Dalış aktiviteleri de bentik biyotayı rahatsız edebilir. Aşırı sayıda dalıcı; balık topluluklarını olumsuz etkileyebilir, tecrübesiz dalıcıların deniz tabanıyla olan kontrolsüz temasları sonucunda algler, deniz bitkileri ve yaşamı deniz dibine bağlı diğer canlılar hasar görebilir. Bu nedenle dalış aktiviteleri sınırlandırılmalı ve dalış noktaları için günlük dalıcı taşıma kapasitesi belirlenmelidir.” 

Orman vasfını kaybetmiş arazilerden gelir elde etmek için yürürlüğe giren 2B uygulamasının Kaş için risk yarattığı ifade edilen planda, “Türkiye’de Kaş Bölgesi’nde fazla sayıda 2B arazilerinin yer alması, hak sahiplerinin belirlenmesi ve satış sürecinde Kaş’ta İlçeye yapılacak her türlü yatırımın Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nı etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır ve plan kararları bu vizyon ile belirlenmelidir” denildi.

Ölüdeniz bölgesinde ise yatların çevre kirliliğine neden olduğu planda, “Teknelerin bakım ve onarım (boya, deterjan kullanımı, motor bakımı, yakıt ikmali) işlemlerinden dolayı da kirlilik oluşmaktadır. Bu atıkların çoğu doğada çözünebilir değildir” denildi.        

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