Antik Kekova'da artık yüzmek serbest!

Kekova bölgesi 18 Ocak 1990 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından özel koruma alanı ilan edilmiş ve dalış yapmak ve yüzmek yasaklanmıştı. Ancak Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden Kekova’nın sorunlarını gidermek ve cazibe merkezi olması amacıyla yüzme yasağı kaldırıldı.

Demre İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Deniz Turizm Kurulu, Kekova Bölgesi’nde yer alan Kaleköy ve Batık Kent’te yaşanan sorunlar için bir araya geldi. Demre Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman başkanlığındaki toplantıya, Demre Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çırpan, Kaş Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Kaş Liman Başkanı Galip Avcı, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanı Beytullah Yurt, Antalya Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Mehmet Şekerci katıldı.

Toplantıda günübirlik tatilcilerin ve yat turizminin yoğun yaşandığı Kekova Bölgesi’nin sorunları ve tatilcilerin kurula yaptığı şikayetler değerlendirildi. Deniz Turizm Kurulu, Batık Kent’te tekne turlarına çıkan turist gruplarına eşlik eden rehberlerin bölgeyi anlatırken kullandığı mikrofondan kaynaklı yükses ses şikayetini değerlendirdi. Bu sesin tatil için gelen diğer turist gruplarını ve bölge halkını rahatsız ettiği belirtilerek, bölgede çalışan rehberlerin artık mikrofonlarını kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde kullanması kararı alındı.

Ayrıca, Kaleköy’de bulunan iki bölgenin yüzme alanı olarak kullanılmasına karar verildi. Gelecek turizm sezonunda uygulanmak üzere, Batık Kent ve Simena Antik Kenti’ne günübirlik tekneler için yeni bir rota çizildi.

Kaleköy’deki iskelelerin tadilat ve yenilenmesi için de yeni bir proje yapılması konusunda karar alındı.

Demre Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, "Kekova, bölge, Türkiye ve dünya turizminde bir marka. Günbirlik ve mavi yolculuk yat turizminin merkezi. Yılda yaklaşık 1 milyon turist gelen bir yöre. Bu nedenle bölgemizi hak ettiği yere taşımak için yeni kuralları uygulamaya koyduk" diye konuştu.